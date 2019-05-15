Власти Томска расторгли контракт с перевозчиком по маршруту №38

15 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

За нарушение требований контракта на перевозку пассажиров администрация Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, администрация города инициировала прекращение действия муниципального контракта, заключенного с ИП Мамедов Фуад Балли Оглы, за выпуск на линию автобусов старше 10 лет и раннее окончание работы в вечернее время. После неоднократных предупреждений было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Кроме того, перевозчик по автобусному маршруту признан банкротом, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена.

Мэр Томска Иван Кляйн выразил принципиальную позицию по вопросу прекращения договорных отношений с перевозчиками-нарушителями.

«К наведению порядка в сфере пассажироперевозок мы приступили четыре года назад, установив жесткий конкурсный отбор претендентов для работы на муниципальных маршрутах. Сегодня все перевозчики подвергаются строжайшему контролю, в случае, если они игнорируют наши предписания, не обеспечивают безопасность томичей, контракт должен быть расторгнут, никаких смягчающих обстоятельств быть не должно. На дорогах Томска есть место только для добросовестных предпринимателей», - отметил глава города Иван Кляйн.

В настоящее время пассажироперевозки по маршруту № 38 до конца 2019 года осуществляет ООО «Ружавто».

Тэги/темы: