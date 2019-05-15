Вдоль отремонтированных томских дорог восстановят озеленение

15 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске проведут озеленение вдоль недавно отремонтированных дорог. Такое распоряжение на прошедшем накануне выездном совещании дал мэр Томска Иван Кляйн.

«Всегда при разработке проектов по ремонту участков улично-дорожной сети я требую обеспечить комплексный подход к благоустройству: недостаточно уложить новый асфальт, выровнять бордюры или обустроить колодцы. Особое внимание стоит уделять озеленению территории и созданию и комфортных пешеходных зон. Если в зеленой зоне расположены инженерные коммуникации, то следует высаживать газон, но предпочтение стоит отдавать деревьям и кустарникам, соблюдая градостроительные требования. В любом случае, обочины должны быть обустроены», - цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

В качестве примера он привел отремонтированный ранее участок ул. Карташова от ул. Красноармейской в направлении ул. Дзержинского, а также улицы в Татарской слободе, где следует обновить зеленые насаждения.

Говоря о качестве материалов, применяемых при ремонте дорог, мэр Иван Кляйн поручил использовать асфальтобетонные смеси со щебнем крупной фракции, чтобы увеличить межремонтный период на магистралях. Директор «Завода дорожно-строительных материалов» Сергей Карпенко подтвердил, что предприятие готово работать по так называемому предварительному национальному стандарту и предоставить подрядчикам новые материалы, обеспечивающие повышенную износостойкость.

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