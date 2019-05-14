В Кировском районе Томска создадут креативное общественное пространство

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В грядущие выходные, 17-19 мая, в Томске на участке по ул. Вершинина, 74 произойдет первое изменение городской среды в рамках проекта «Живой лаборатория Томска».

Как сообщает пресс-служба мэрии, более 70 человек примут участие в воркшопе «Плейсмейкинг городской среды», чтобы за три дня создать общественное пространство своими руками через временные и доступные решения.

Концепция пространства и часть уличных элементов продуманы командой дизайн-студии «Живая лаборатория Томска» (LLTONE) совместно с проектом TEXTIL (г. Ярославль), остальное – свободное творчество в ходе воркшопа. Идея проекта – создать место, где пробуждается предприимчивость.

Выбранный участок по ул. Вершинина, 74 имеет видовую точку на реку, находится в пешеходной доступности. Размещение новых элементов в виде уличной мебели и креативных инсталляций наполнит сквер дополнительными функциями. В частности, будут созданы условия для обмена идеями, наблюдениями за природными явлениями и площадка для барбекю. В качестве подхода к преобразованию участка выбран плейсмейкинг – инструмент для изменений, реализуемых местными сообществами и горожанами.

Воркшоп пройдет в рамках Форума новых решений U-NOVUS при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, администрации Томской области, администрации Томска, ТГАСУ и ТУСУРа, а также социальных партнеров, которые сделали вклад в создание места (компания Rubius, «НПЦ «Полюс», АО «НИИПП», «Интер РАО», «Деревенское молочко», «Стройпарк», типография «Демос»).

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