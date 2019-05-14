Томичи и жители области смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая продлится до 19 мая, жителей Томской области приглашают пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультацию или принять участие в викторине, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ уже прошли жители Асиновского района. Для томичей оно будет организовано в среду, 15 мая, с 12.00 до 15.00 в студгородке на площади Южной и 18 мая с 11.00 до 15.00 на стадионе «Политехник».

Любой житель области может пройти бесплатное обследование на ВИЧ в Томском центре по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями (ул. Смирнова, 5-а, ул. Нахимова, 3, стр. 6) в будние дни с 8.30 до 15.00.

В воскресенье, 19 мая, в 14.00 на Белом озере в Томске состоится флешмоб с запуском в небо воздушных шаров. В рамках акции пройдут консультации, викторины, тренинги, профилактические турниры «СВИПЕР-лаборатория».

Консультации о ВИЧ-инфекции можно получить по телефону доверия (3822) 76-59-23.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире живет более 42 миллионов ВИЧ-инфицированных. Всемирный день памяти умерших от СПИДа отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

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