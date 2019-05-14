ФНС второй раз подала иск о банкротстве томского завода стройматериалов

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала в Арбитражный суд Томской области заявление о признании ООО «Завод строительных материалов «Беформ» банкротом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Суд оставил заявление без движения до 10 июня. Сумма исковых требований составляет 960 тыс. рублей.

Это исковое заявление — вторая попытка ФНС обанкротить компанию. Первый иск был подан в марте 2018 года, однако тогда суд отказал заявителю, поскольку «Беформ» не имеет какого-либо движимого и недвижимого имущества, следовательно, конкурсная масса не будет сформирована.

«Ссылка ФНС России на бухгалтерский баланс «ЗСМ «Беформ», в котором отражено наличие активов, как на доказательство, обосновывающее вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, отклонена судом, поскольку его достоверность в части активов не подтверждена первичными документами. Доказательства ее фактического наличия у уполномоченного органа отсутствуют», — пояснял суд.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в отношении «Беформа» возбужден ряд исполнительных производств, общая сумма задолженности — 11,8 млн рублей.

Как сообщалось, в 2018 году Арбитражный суд Томской области отклонил иск администрации Зоркальцевского сельского поселения о сносе асфальтового завода, принадлежащего ООО «Завод строительных материалов «Беформ». Компания также занимается производством тротуарной плитки и благоустроительными работами. Асфальтовый завод был возведен менее чем в 500 метрах от жилых домов, поэтому жителям мешают шум и запах битума.

Ответчик в суде настаивал, что не строил завод, а поставил установку, состоящую из нескольких агрегатов, установленных на отдельные опорные железобетонные подушки, которые не имеют заглубления. Суд по итогам экспертизы решил, что «исследуемый объект не имеет признаков объекта недвижимости, не является объектом капитального строительства, оформление разрешительной документации на него не требуется».

В 2016 году иск о привлечении к административной ответственности из-за строительства асфальтового завода без получения соответствующего разрешения подавал Госстройнадзор Томской области, однако спор также проиграл, поскольку не смог доказать, что объект является капитальным, а не временной установкой.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод строительных материалов «Беформ» зарегистрировано в 2014 году, принадлежит физлицу. Выручка в 2017 году составила 9 млн рублей, чистый убыток — 40,6 млн рублей.

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