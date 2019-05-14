В Томске заработала «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ

Томский Обзор / Фото: 14 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

С 13 по 17 мая в Управлении Роспотребнадзора по Томской области будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, посвящённая Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в режиме рабочего времени можно получить консультации и задать интересующие вопросы по телефонам 44-67-34, 24-97-18 и 40-69-90 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области»), а также Вас проконсультируют по телефону единого консультационного центра Управлении Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, работающий в круглосуточном режиме, на русском и английском языках) на вопросы что такое ВИЧ-инфекция, ее источник, механизм и факторы передачи, инкубационный период при ВИЧ-инфекции, основные группы повышенного риска и где пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.

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