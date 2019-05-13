Директор томской компании стал фигурантом дела о незаконном получении кредита в 75 млн рублей

13 мая 2019 / Томский Обзор

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали директора компании, который незаконно получил крупный кредит в банке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

«Мужчина представил в региональный офис банка заведомо ложные сведения о хозяйственном положении возглавляемой им структуры. В результате было незаконно заключено два кредитных договора, ущерб банку составил 75 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

УФСБ не уточняет название компании и банка, в котором были взяты кредиты, но указывает, что это была «кредитно-финансовая организация с полным государственным участием».

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