В Томской области дополнительно установят почти 8 000 контейнеров для сбора мусора

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Более 7 900 контейнеров для сбора мусора закупят и установят в муниципалитетах Томской области. Половина из них придется на Томск и Томский район, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На реализацию реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в порядке софинансирования областной бюджет дополнительно направит 35,7 млн рублей. Сопоставимую сумму выделят муниципальные образования региона, и все эти средства пойдут на обустройство мест первичного сбора ТКО.

Для учета потоков на муниципальные полигоны в регионе будет установлено 19 станций весового контроля ТКО. Также в Томскую область поступит еще один цифровой модуль электронной территориальной схемы по обращению с отходами — автоматизированная информационная система по контролю за деятельностью региональных операторов.

«Эта информационная система — важный инструмент для выстраивания в регионе новой системы обращения с отходами, — сообщил начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Роман Мазур. — Она обеспечит прозрачную схему деятельности региональных операторов и контроль за их работой в режиме реального времени на всех этапах, начиная от факта оказания услуги до транспортировки к месту размещения, переработки, утилизации или захоронения мусора».

Такие информационные системы уже апробированы в масштабе России — в Омской, Калужской, Кировской и Вологодской областях. «Однако решающая роль в вопросах контроля деятельности регоператоров принадлежит потребителям услуги, в том числе населению и предпринимателям», — подчеркнул Роман Мазур.

Сообщить о фактах нарушений и оказания некачественных услуг по вывозу мусора можно на «горячую линию» департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по номеру 8-800-350-04-77 (звонок бесплатный, график работы — с 8.00 до 20.00 по будням).

Реформа комплексной системы обращения с ТКО реализуется в Томской области с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204). На территории Томской области в 2020–2024 годах будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации ТКО и более десятка полигонов, ликвидировано 17 экологически опасных объектов и более 10 скотомогильников, а также рекультивировано два полигона.

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