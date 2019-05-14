В рамках фестиваля «мУкА. Склады искусства» в Томске пройдет «Архитектурный фотокросс»

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады Искусства», организованного в поддержку памятника архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова» арх. А. Д. Крячкова, (построены в 1916 гг.) как потенциального культурного центра, 31 мая стартует «Архитектурный фотокросс», организованный Школой современной фотографии.

«Мы предлагаем участникам попробовать запечатлеть жизнь зданий сибирского архитектора А. Д. Крячкова, которая разворачивается „здесь и сейчас“, прочувствовать, как культурные памятники формируют городское пространство», — говорится в сообщении.

Итогом фотокросса станут художественные проекты команд, основная задача которых — переосмыслить наследие архитектора в контексте современной фотографии.

К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Для этого необходимо до 30 мая (включительно) заполнить заявку на сайте и присутствовать на открытии арт-фестиваля 31 мая в 19.00. В это время по ул.Набережная реки Томи, 27 стартует фотокросс. Куратор Ярослав Бушов подробнее расскажет о задании, озвучит все требования и ответит на возникшие вопросы.



1 июня до 20:00 команды должны предоставить коллективные фотопроекты, которые бы имели в основании единый замысел. Работы фотографов одной команды должны быть связаны общей идеей.

Работы принимаются по адресу bushov@gmail.com (в названии письма необходимо написать Фотокросс. Фестиваль «мУкА»). От одной команды принимаются до 15 фотографий. Фотопроект должен иметь название и сопровождаться комментариями (имя автора, название команды, название объекта).

По итогам фотокросса 2 июня в рамках арт-фестиваля «МУКА: Склады Искусства» состоится выставка лучших работ.

Также будут определены победители фотокросса: трое авторов лучших работ. Команда, которая смогла совместить в своих работах единый замысел с уникальным творческим подходом. Авторы, занявшие призовые места получат:

1 место: Сертификат на любой курс на выбор от Современной школы фотографии;

2 место: Скидка 50% на любой курс на выбор от Современной школы фотографии;

3 место: Сладкие призы от партнеров проекта «Xo.Bakery».

Все участники награждаются сертификатами участия.

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