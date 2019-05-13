Визерион в полынье. Томичи сделали торт по мотивам «Игры престолов»

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Софья Мудрикова

Томичи Александр и Софья Мудриковы приготовили торт, главным украшением которого стала голова дракона Визериона, выныривающего из-подо льда. Фото и видео процесса изготовления Софья выкладывала в социальные сети. А мы выяснили, как родилась идея сделать дракона из сладкой мастики и будет ли продолжение.

Вообще, это не первый торт супругов по мотивам культового сериала. Предыдущий изображал железный трон в ледяной пустыне.

«В ожидании 8 сезона сериала „Игра Престолов“ у нас возникла идея сделать фанатский тортик. Для себя — из интереса и любви к процессу, кроме того, было любопытно: получится ли у нас слепить из сахарной мастики что-то сложнее привычных всем мишек, лошадок и зайчиков. Мне очень хотелось слепить дракона, а мужу было интересно поработать с желе. Так и возник дракон в воде», — рассказала Софья.

Сначала художница сделала из скульптурного пластилина слепок-набросок для головы дракона, возникающего из-под воды.

Затем пришла очередь лепить голову из сахарной мастики. «Пока лепила — нервничала, вдруг не получится, не успею закончить до застывания мастики. Она сохнет и трескается, поэтому надо было шустро шевелить руками. Побоялась выгибать губы в оскал и хмурить надбровные дуги, как раз из-за этого. В итоге дракон получился милаха добрый :) Буду поправлять настроение дракона во время покраски», — писала Софья в своем Инстаграме.

Основную форму она слепила за час, еще часа два ушло на детали.

«На фото он выглядит довольно плоским по сравнению с эскизом, это из-за цвета материала, деталей на нем значительно больше», — уточнила она.

Для слоя желе, который должен изображать воду, купили ликер «Блю Кюрасао» Благодаря ему, а также коньячной пропитке коржей, торт получился «недетским».

Для раскраски драконьей головы Софья использовала пищевые гелевые красители, а также серебряный и жемчужный кандурин.

«Удивительно было то, что работа пищевыми красками напомнила технику смешения акварели с гуашевыми белилами. Оказалось, что белый краситель хорошо перекрывает черный фон. С добавлением зеленого и оранжевого сделала высветления на шкуре нашего Визериона. Черный и голубой — использовала для акцентов. Работа с металликами отдельное удовольствие, трудно вовремя остановиться. Хорошо, что у драконов блестящая чешуя», — делилась она с подписчиками своими впечатлениями.

Затем дракона «примерили» на торт. Кстати, основу изделия составлял шоколадный брауни на темном пиве с заварным шоколадным кремом. Общий вес торта составил 2,5 кг.

«Когда у нас получилось — я испытала прямо детскую радость! — сообщила Софья Мудрикова. —Дракон с торта снят, просушен, и он еще поживет в шкафу за стеклом. Желание продолжить есть и большое. Будут ли это мотивы из „Игры Престолов“, пока не знаю, хотя хочется и белого волка, и чардрево, и замок сделать...».

Тэги/темы: