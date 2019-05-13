«Томь» на выезде уступила ярославскому «Шиннику»

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 11 мая, в Ярославле прошел матч 36-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019, в рамках которого ФК «Шинник» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

На 6-й минуте матча гости неудачно развели мяч, последовала быстрая атака, после чего Эльдар Низамутдинов головой отправил мяч практически в пустые ворота. До конца матч томичи не смогли отыграться.

В результате встреча закончилась со счетом 1:0. Следующий матч томская команда проведет 19 мая на своем поле, где примет московский «Спартак-2».

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