Томский ансамбль «Вавилон» победил Международном хореографическом конкурсе

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ДК "Маяк"

Победой завершилось участие Ансамбля современного танца «Вавилон» (Дом культуры «Маяк») в Международном хореографическом конкурсе «DANCE CONTINENT» в Москве.

Как сообщают представители ДК, томский коллектив стал победителем конкурса, проходившего в начале мая в Москве, получив Гран-при и сертификат на 200 000 рублей.

Вместе с главным призом ансамбль «Вавилон» (руководитель коллектива — М.Н. Плотникова) четырежды стал Лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный танец. Ансамбли» во всех заявленных возрастных категориях и Лауреатом 2 степени в номинации «Эстрадный танец. Ансамбли» возрастная категория «13-15 лет», получил Специальный диплом «За мастерство и композицию танца» в номере «Каждый рисует по своему», Приз зрительских симпатий, голосование которого проходило в сети ВКонтакте и грант на 20 000 рублей для участия в конкурсе в Санкт-Петербурге.

29 апреля 2019 года, в Москве завершился финал Национальной Премии в области культуры и искусства «Будущее России». Старший состав Народного ансамбля современного танца «Вавилон» с успехом выступил в финале и стал обладателем Премии в своей номинации.

Тэги/темы: