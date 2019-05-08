В День Победы в центре Томска ограничат движение (СХЕМЫ)

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В четверг, 9 мая. в центре Томска ограничат движение транспорта на время проведения торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С 5.00 до 15.30 движение транспорта будет прекращено на следующих улицах:

по пр. Ленина от ул. А. Беленца (без прекращения движения по ул. А. Беленца) до пр. Кирова;

по пр. Кирова от пр. Ленина до ул. ул. Советская;

по ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советская;

по ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Белинского;

по ул. Московский тракт от пр. Ленина до пер. Базарный;

по ул. Трифонова от пр. Ленина до ул. Источная;

пр. Фрунзе на участке от пр. Ленина до ул. Гагарина.

С 5.00 до 18.30:

по ул. Учебная от ул. Советская до ул. Московский тракт;

по ул. Тимакова от пр. Ленина до ул. Карпова;

по ул. Аркадия Иванова от пр. Ленина до ул. Московский тракт;

по ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская.

С 5.00 до 24.00:

по пр. Ленина от ул. Учебная до ул. Нахимова;

по ул. Савиных от ул. Советская до ул. Карпова;

по ул. Нахимова от ул. Московский тракт до ул. Вершинина (с возможностью пропуска транспорта по ул. Нахимова в периоды: с 14 часов 00 минут до 17:30 часов и с 18 часов 30 минут до 20 часов 00 минут в зависимости от дорожной обстановки)

по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Герцена (с сохранением движения трамваев) и от ул. Савиных до ул. Нахимова;

пер. Спортивный на участке от пр. Ленина до пр. Фрунзе;

ул. Гагарина на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.

Кроме того, перекрытие дорожного движения на территории Лагерного сада и нижней террасы Лагерного сада 9 мая будет обеспечено на следующих участках:

С 8.00 до 24.00 будут закрыты:

въезд с ул. Нахимова (в районе парковки у центрального входа в Лагерный сад) на участок, ведущий к пер. Южный;

въезд с ул. Нахимова к СК «Победа» (ул. Нахимова, 1);

пер. Южный на участке от верхней террасы до пер. Крутой;

по дороге, ведущей к 4 террасе Лагерного сада со стороны ул. 19-й Гв. Дивизии, между поворотом к дому по ул. 19-й Гв. Дивизии, 29/1 и поворотом к 6-й террасе.

9 мая с 18.00 до 18.40 будет перекрыто дорожное движение по ходу колонны штаба поста №1 по маршруту: Лагерный сад — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Вершинина, 17.

Томичей просят быть внимательными, выбирать для движения другой маршрут и не парковать автомобили вблизи мест проведения массового мероприятия.

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