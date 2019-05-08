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В День Победы в центре Томска ограничат движение (СХЕМЫ)

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В четверг, 9 мая. в центре Томска ограничат движение транспорта на время проведения торжественных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С 5.00 до 15.30 движение транспорта будет прекращено на следующих улицах:

С 5.00 до 18.30:

С 5.00 до 24.00:

Кроме того, перекрытие дорожного движения на территории Лагерного сада и нижней террасы Лагерного сада 9 мая будет обеспечено на следующих участках:

С 8.00 до 24.00 будут закрыты:

9 мая с 18.00 до 18.40 будет перекрыто дорожное движение по ходу колонны штаба поста №1 по маршруту: Лагерный сад — пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Вершинина, 17.

Томичей просят быть внимательными, выбирать для движения другой маршрут и не парковать автомобили вблизи мест проведения массового мероприятия.

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