Томские спортсмены стали призерами на международных соревнованиях по ушу

7 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: архив школы ушу «Северный дракон»

Томские спортсмены завоевали медали на первенстве Европы по ушу в Москве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соревнованиях участвовали 600 спортсменов из 27 стран. Ученица школы ушу «Северный дракон» Ксения Алтарева заняла третье место в виде программы «винчун цюань». Спортсменка тренируется под руководством Маргариты Климович и Галины Васильченко.

Воспитанники томской детско-юношеской спортивной школы № 15 и тренера Анны Шаломеевой Анна Балахнина и Артемий Почтарев стали серебряными призерами первенства.

Об истории томского ушу можно прочитать в нашем материале.

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