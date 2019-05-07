Томские спортсмены стали призерами на международных соревнованиях по ушу
7 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: архив школы ушу «Северный дракон»
Томские спортсмены завоевали медали на первенстве Европы по ушу в Москве, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В соревнованиях участвовали 600 спортсменов из 27 стран. Ученица школы ушу «Северный дракон» Ксения Алтарева заняла третье место в виде программы «винчун цюань». Спортсменка тренируется под руководством Маргариты Климович и Галины Васильченко.
Воспитанники томской детско-юношеской спортивной школы № 15 и тренера Анны Шаломеевой Анна Балахнина и Артемий Почтарев стали серебряными призерами первенства.
Об истории томского ушу можно прочитать в нашем материале.
Тэги/темы: