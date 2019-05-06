В Томске на U-NOVUS – 2019 пройдет сессия data-аналитиков в рамках конкурса цифровых решений АСИ

6 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске участники сессии форума U-NOVUS будут создавать алгоритмы – MVP-решения задач регионов на основе данных, отобранных на первом этапе всероссийского конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, работа воркшопа пройдет по направлениям: государственные услуги, здравоохранение, образование, кадастровый учет, туризм и культура, сельское хозяйство, социальная сфера и городская среда.

Агентство стратегических инициатив совместно с регионами РФ подготовила перечень из 35 задач, содержащих описание проблемы, постановку задачи, ожидаемый результат и набор данных. Участники должны выбрать одну задачу и предложить ее решение: это может быть готовый к использованию код или только концепция решения. Мероприятия проходят в рамках проекта АСИ CDO «Управление, основанное на анализе данных». Задачи будут использоваться для обучения государственных служащих в создаваемых центрах компетенций.

На воркшопе пройдет индивидуальная или групповая проектная работа при поддержке экспертов АСИ, а также экспертов по направлениям: социология, кадастр, туризм, сельское хозяйство, МСП, государственные услуги. Специалистами от компании-организатора выступят руководитель Центра цифрового развития АСИ Вера Адаева, руководитель программы Центра цифрового развития АСИ (специалист по данным) Тимур Алейников, руководитель программы Центра цифрового развития АСИ Яна Коваленко, директор межрегионального супервычислительного центра ТГУ Сергей Орлов.

К участию приглашаются специалисты по анализу данных, представители IT-подразделений исполнительных органов государственной власти, Front/END программисты, специалисты по машинному обучению.

В перспективе решения участников смогут использоваться для реализации и пилотирования цифровых проектов (CDO) в регионах России.

Организатором воркшопа выступает администрация Томской области, соорганизатор — Агентство стратегических инициатив по запуску новых проектов.

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