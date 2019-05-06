В Томске состоится спецпоказ драмы «Синонимы»

6 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В следующий вторник, 14 мая, в томском «Киномаксе» (ул.Р.Люксембург, 73) состоится специальный показ драмы Надава Лапида «Синонимы».

В мероприятии примет участие кандидат искусствоведения, член гильдии киноведов и кинокритиков России, доцент кафедры Отечественной истории и культурологии ТГПУ Ада Бернатоните.

Фильм рассказывает об израильтянине Йоаве, прилетевшим в Париж в надежде обрести новый дом. За один день герой успевает вселиться в чужую брошенную квартиру, потерять свои вещи, чуть не умереть от переохлаждения и завести новых друзей. Однако его спасают и, более того, дарят пачку евро, айфон, великолепное горчичное пальто Kenzo и обманчивую уверенность в том, что со временем он сможет стать настоящим французом.

Лента «Синонмы» — лауреат «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Сеанс пройдет в зале №3 в 19.00. Билеты можно приобрести здесь.

Фото: предоставлено организаторами.

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