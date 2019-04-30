В Томске загорелся цех по производству текстильных изделий (ФОТО)

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 30 апреля, в Томске загорелось двухэтажное здание по ул.Ижевской, 6а, где располагается цех по производству текстильных изделий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступила в 16.48. На месте работают 15 единиц техники и около 40 человек. Предварительная площадь пожара 300 кв.метров. Основные силы направлены на защиту соседних строений. По предварительным данным пострадавших нет.

В пресс-службе также отмечают, что тушение осложняют шквальные порывы ветра и плотная жилая застройка, большая пожарная нагрузка - текстильные изделия внутри цеха.

По данным на 18.37 угроза перехода огня на соседние строения снята.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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