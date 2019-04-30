Томичей предупреждают об ухудшении погоды

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие сутки в Томске ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, местами гроза, днем небольшие осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с, днем 4-9 м/с, порывы до 14-19 м/с. Температура воздуха ночь 0…+2°С, днем +3...+5°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам рекомендуют избегать опасных мест: проходить вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия и автомобильные пробки.

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