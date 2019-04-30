Независимое от Windows ПО для промпредприятий с критической инфраструктурой создали в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2019 // Фото: Pixabay.com

Томский госуниверситет (ТГУ) и АО «ЭлеСи» разработали первое отечественное программное обеспечение (ПО) с высокой степенью безопасности для промпредприятий, полностью независимое от Windows, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Программно-инструментальный комплекс, работающий без использования зарубежных компонентов, предназначен в первую очередь для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение, — предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой», — говорится в пресс-релизе.

По словам директора Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина, программный комплекс для создания автоматизированных систем управления высокотехнологичными производствами функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем.

«Продукт позволяет обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции», — сказал А.Замятин.

Отмечается, что в разработке ПО использовали передовые исследовательские результаты, полученные учеными, что позволило ему превзойти конкурентов в быстродействии и надежности. При этом его можно развивать без каких-либо ограничений сторонних производителей.

В проект вложено более 300 млн рублей, половина из них — субсидия государства, вторая — средства индустриального партнера. Мониторинг качества и соблюдения сроков работ проводило АО «Военно-инженерная корпорация».

В свою очередь директор по инновационному развитию «ЭлеСи» Максим Костарев уточнил, что программный комплекс успешно прошел испытания и полностью готов к применению — в ближайшее время пройдет ряд презентаций продукта для потенциальных заказчиков, в том числе и в рамках крупнейших в России выставочных мероприятий.

По мнению создателей, новое ПО поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Согласно постановлению правительства РФ, к 2022 году более половины софта крупнейших российских корпораций должно быть российским.

ТГУ был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

Группа компаний «ЭлеСи» была основана в 1990 году, она занимается разработкой интеллектуальных систем контроля и управления преимущественно для предприятий нефтегазовой отрасли. В структуру холдинга входят управляющая компания, инжиниринговая компания, научно-исследовательский проектный институт, завод приборов и средств автоматизации, научно-исследовательский институт электронных систем, логистическая компания, образовательный центр и рекламно-издательская компания.

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