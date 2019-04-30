В семи муниципалитетах Томской области ввели особый противопожарный режим

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах введен особый противопожарный режим, который продлится с 3 по 15 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно постановлению администрации Томской области, подписанному губернатором, в период действия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя производить отжиги сухой травы, оставлять в лесу горящие спички, окурки и пожароопасные предметы. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Для граждан он составит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-40 тысяч, для юридических — 300-500 тысяч рублей.

«Впереди долгожданные майские праздники. Через несколько дней синоптики обещают жаркую погоду, а значит, многие жители городов и сел проведут выходные на мичуринских, на природе, в лесу, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Хочу предостеречь всех от легкомысленного обращения с огнем. Перед глазами у нас уроки Забайкалья, которые не должны повториться».

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

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