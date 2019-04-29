«Ростелеком» в Томске выступил партнером чемпионата RoboCup Russia Open 2019

29 апреля 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил партнером Российского Национального этапа международного чемпионата по робототехнике RoboCup Russia Open 2019, который прошел в томском Дворце зрелищ и спорта 26-28 апреля. Оператор обеспечил онлайн-трансляцию мероприятия на YouTube канал DIVISION и установил демонстрационную зону «Умного дома». Организаторами мероприятия выступили Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и администрация Томской области при поддержке российского национального комитета RoboCup.

Более 1500 уникальных пользователей в течение трех дней посмотрели трансляцию чемпионата в прямом эфире. Скорость передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи, которые оператор организовал специально для мероприятия, составила 100 Мбит/сек.

«Одно из стратегических направлений «Ростелекома» – внедрение в современную жизнь цифровых технологий. Для нас важно все, что связано с развитием искусственного интеллекта и современного мышления у детей. Мы с удовольствием поддержали чемпионат в Томске. Желаем участникам, которые поедут в июне на европейский турнир в Германию, достойных побед», – прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На чемпионате «Ростелеком» наглядно представил систему «Умный дом», управление которой происходит при помощи контроллера. Гости мероприятия самостоятельно протестировали работу приборов и отметили, что наличие такого оборудования делает жизнь безопасной и комфортной. Участники оценили датчики протечки и открытия, лампочку, которая меняет цвет и насыщенность освещения, домашнюю камеру, через встроенный микрофон которой можно отпугнуть злоумышленника, проникшего в жилище и розетку, которой можно управлять дистанционно.

«Наступило время, когда с высокими технологиями человек знакомится и начинает общаться с раннего детства. Миссия нашего университета, как и движения RoboCup, ориентирована на то, чтобы заинтересовавшиеся технологиями участники захотели изобретать, придумывать умные и полезные разработки», – рассказал ректор ТУСУРа Александр Шелупанов.

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