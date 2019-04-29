Сегодня в Томске пройдет отборочный тур Чемпионата по чтению вслух

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сегодня, 29 апреля, в Томске в Comedy Pub «КонецЪ Фрунзе» (пр.Фрунзе, 129) состоится отборочный тур Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот», сообщают организаторы.

Принять участие в Чемпионате может любой желающий старше 18 лет, бесплатно зарегистрировавшись на сайте.

По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнера Чемпионата — издательства Ad Marginem. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух — лотерея. Интрига сохраняется до самого конца.

В сезоне 2018-2019 этапы Чемпионата пройдут более чем в 200 городах России, в Париже, Страсбурге, Лондоне и др. Финал Чемпионата состоится летом 2019 года в Москве.



Издательство Ad Marginem в этом сезоне — главный партнер Чемпионата. Все победители в своих городах получают в подарок книги от издательства.

«Октава» — официальный микрофон Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Партнерами сезона выступают Национальная литературная премия «Большая книга» и Литературная премия им. А.С. Пушкина «Лицей». В финальных турах участники прочтут отрывки из книг списка финалистов этих премий.



Заявки на участие принимаются на сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения». Начало в 19.00.



Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года и является одним из самых массовых литературных проектов в стране. Начиная с 2018 года «Открой рот» проходит в Страсбурге, Париже, Лондоне и др.

Финал Чемпионата состоялся на международном фестивале «Красная Площадь» в Москве. Победительницей стала Екатерина Романцева из Твери, она получила от организаторов билет на Чемпионат мира по футболу. Судьями отборочных туров и финалов Чемпионата в разное время были телеведущие Владимир Познер и Фекла Толстая, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, писатели Александр Снегирев, Андрей Аствацатуров, Александр Цыпкин, поэты Всеволод Емелин и Андрей Родионов, кинорежиссер Борис Хлебников, артисты Екатерина Шпица и Евгений Сытый, издатели Ирина Прохорова, Борис Куприянов, Михаил Котомин и многие другие.

Организатор Чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» на русском языке — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Тэги/темы: