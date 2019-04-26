В Томске пройдут мастер-класс по проектной деятельности и день открытых дверей Fashion Lab

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В Сибирском центре дизайна ТГУ (пр.Ленина, 79) в конце апреля состоится мастер-класс «Проектная деятельность в условиях неопределенности» изобретателя Ильи Соболя, день открытых дверей Fashion Lab и лекция дизайнера Panika Derevya.

Мастер-класс «Проектная деятельность в условиях неопределенности» состоится 28 апреля в 14:00. Мастер-класс проведет руководитель Future Lab Сибирского центра дизайна — Илья Соболь (г. Москва). В течение трёх часов на примере собственных проектов участники будут изучать проектную деятельность. Мастер-класс будет состоять из теоретических (20%) и практических (80%) блоков. Стоимость мастер-класса — 900 рублей (необходима регистрация).

Что будут изучать на мастер-классе:

с чего начать работу над проектом,

как спланировать этапы работы,

как работать в условиях постоянной неопределенности,

как сформировать требования для проекта

какая зависимость между требованиями и финальным результатом,

как составить бюджет (если он нужен),

как собрать команду под проект и как ей управлять,

роли в проекте и декомпозиция задач,

какие препятствия возникают в проектной деятельности и как с ними справляться,

основные методики управления проектами.

День открытых дверей Fashion Lab и лекция (шоу-кейс) дизайнера Panika Derevya состоятся 29 апреля в 18:30 в круглосуточном образовательном кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79).

На встрече эксперты Fashion Lab расскажут о планах лаборатории на весну и лето 2019, презентуют программу нового курса «Разработка авторской коллекции». После этого эксперт Fashion Lab — московский дизайнер Panika Derevya — расскажет о своем опыте разработки концепции бренда и капсульной коллекции для Биеннале уличного искусства «Артмоссфера».

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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