В Томске пройдут мастер-класс по проектной деятельности и день открытых дверей Fashion Lab
В Сибирском центре дизайна ТГУ (пр.Ленина, 79) в конце апреля состоится мастер-класс «Проектная деятельность в условиях неопределенности» изобретателя Ильи Соболя, день открытых дверей Fashion Lab и лекция дизайнера Panika Derevya.
Мастер-класс «Проектная деятельность в условиях неопределенности» состоится 28 апреля в 14:00. Мастер-класс проведет руководитель Future Lab Сибирского центра дизайна — Илья Соболь (г. Москва). В течение трёх часов на примере собственных проектов участники будут изучать проектную деятельность. Мастер-класс будет состоять из теоретических (20%) и практических (80%) блоков. Стоимость мастер-класса — 900 рублей (необходима регистрация).
Что будут изучать на мастер-классе:
- с чего начать работу над проектом,
- как спланировать этапы работы,
- как работать в условиях постоянной неопределенности,
- как сформировать требования для проекта
- какая зависимость между требованиями и финальным результатом,
- как составить бюджет (если он нужен),
- как собрать команду под проект и как ей управлять,
- роли в проекте и декомпозиция задач,
- какие препятствия возникают в проектной деятельности и как с ними справляться,
- основные методики управления проектами.
День открытых дверей Fashion Lab и лекция (шоу-кейс) дизайнера Panika Derevya состоятся 29 апреля в 18:30 в круглосуточном образовательном кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79).
На встрече эксперты Fashion Lab расскажут о планах лаборатории на весну и лето 2019, презентуют программу нового курса «Разработка авторской коллекции». После этого эксперт Fashion Lab — московский дизайнер Panika Derevya — расскажет о своем опыте разработки концепции бренда и капсульной коллекции для Биеннале уличного искусства «Артмоссфера».
Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
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