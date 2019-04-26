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В Томске пройдут мастер-класс по проектной деятельности и день открытых дверей Fashion Lab

Конкурсы и акции, Томские новости, открытые двери фэшн Fashion Lab мода модные индустрии В Томске пройдут мастер-класс по проектной деятельности и день открытых дверей Fashion Lab

В Сибирском центре дизайна ТГУ (пр.Ленина, 79) в конце апреля состоится мастер-класс «Проектная деятельность в условиях неопределенности» изобретателя Ильи Соболя, день открытых дверей Fashion Lab и лекция дизайнера Panika Derevya.

Мастер-класс «Проектная деятельность в условиях неопределенности» состоится 28 апреля в 14:00. Мастер-класс проведет руководитель Future Lab Сибирского центра дизайна — Илья Соболь (г. Москва). В течение трёх часов на примере собственных проектов участники будут изучать проектную деятельность. Мастер-класс будет состоять из теоретических (20%) и практических (80%) блоков. Стоимость мастер-класса — 900 рублей (необходима регистрация).

Что будут изучать на мастер-классе:

День открытых дверей Fashion Lab и лекция (шоу-кейс) дизайнера Panika Derevya состоятся 29 апреля в 18:30 в круглосуточном образовательном кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79).

На встрече эксперты Fashion Lab расскажут о планах лаборатории на весну и лето 2019, презентуют программу нового курса «Разработка авторской коллекции». После этого эксперт Fashion Lab — московский дизайнер Panika Derevya — расскажет о своем опыте разработки концепции бренда и капсульной коллекции для Биеннале уличного искусства «Артмоссфера».

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Информационный партнёр — «Томский Обзор».

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