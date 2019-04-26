Кемеровские власти выступают против ввода платного проезда по проектируемой автодороге Томск — Тайга

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2019 // Фото: Вячеслав Смирнов

Власти Кемеровской области считают нецелесообразным вводить плату за проезд по проектируемой автодороге, которая свяжет Томск и Кемерово, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь».

«Они (специалисты Газпромбанка, выступающего концессионером — прим.ред.) заявляют, что там будет поток транспорта порядка 3 тыс. автомобилей в день, мы провели анализ, и этого потока не видим. Тем более, томичи хотят сделать эту дорогу платной. Мы не готовы в этом участвовать, тем более, чтобы она была платной для нашего населения. Окупаемости, соответственно, она никакой иметь не будет», — сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин журналистам в четверг.

По его словам, регион видит потребность в этой дороге, однако, пока считает финансовые вопросы проекта непроработанными.

«Непонятна финансовая модель, как дорога будет строиться, там очень серьезные затраты и потребности. Надеемся, что договоримся с ними (представителями Газпромбанка — прим.ред.), мы сумму контракта снизили практически в два раза от их аппетитов. Проект будет полностью готов в октябре, и тогда уже будет понятна (итоговая — прим.ред.) цена проекта. С теми цифрами, что заявляют на нашу область, мы абсолютно не согласны», — заявил Вячеслав Телегин.

Он также добавил, что представители регионов проводят встречи, касающиеся будущего строительства автодороги, ближайшие переговоры пройдут после майских праздников.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк, Томская и Кемеровская области в июне 2017 года подписали соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Концессионером по проекту выступит Газпромбанк. Стоимость строительства оценивается в 7 млрд рублей, из них банк вложит 4 млрд рублей. Остальные средства вложат регионы пропорционально длине их участков дороги. Стороны обсуждали доступность дороги, в частности, рассматривался вариант платного проезда.

Предполагалось, что концессионное соглашение будет заключено сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Проектированием занимается ООО «Росинсталпроект» (входит в ГК «Новосибирскавтодор»).

Автодорога Томск — Тайга позволит связать Томскую и Кемеровскую области через узловую ж/д станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, однако, путь по федеральной трассе «Сибирь» занимает 205 км. Томские власти ранее заявляли, что заинтересованы в строительстве автодороги через узловую станцию Тайга на Транссибе, которая могла бы быть короче основного маршрута на 40 км. В настоящее время имеется 90-километровая автодорога между Кемерово и Тайгой, а также 40-километровая дорога от Томска в сторону Тайги до села Басандайка. Между Басандайкой и Тайгой есть только участок железной дороги протяженностью 35 км.

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