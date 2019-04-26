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Томский областной краеведческий музей приглашает на «открытый разговор»

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Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова запустил новый формат публичных методических мероприятий — «открытый разговор». Эти мероприятия представляют собой цикл встреч представителей музейного сообщества города, специалистов туристической сферы, а также всех заинтересованных и причастных к сохранению и изучению культурного наследия Томска.

Как сообщается на сайте музея, в рамках этих встреч собравшиеся смогут открыто высказывать свои позиции по «актуальным вопросам текущего момента, обсуждать возможные пути решения насущных проблем, генерировать перспективы взаимного сотрудничества».

Первый такой разговор состоялся в понедельник, 22 апреля, и был посвящен маркетинговым стратегиям музеев, инструментам продвижения их проектов, инициатив и событий. Современные музеи все больше включаются в конкурентные отношения и вынуждены ориентироваться на рыночные технологии работы с посетителями. Это актуализирует вопросы, связанные с их позиционированием, развитием эффективной маркетинговой стратегии.

В открытом разговоре приняли участие сотрудники двух областных музеев — краеведческого и художественного — и представители Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ. Руководитель маркетингового отдела ТОКМ Сергей Раков представил на обсуждение свой доклад «Видение, принципы и основные достижения отдела маркетинга ТОКМ, 2018–2019 гг.», в котором в сжатом виде изложил основные составляющие концепции продвижения ТОКМ как центра интеллектуального досуга. Особое внимание в презентации уделено приоритетам в работе маркетингового отдела и его первым успехам.

Следующий открытый разговор будет посвящен научно-методическому направлению работы в музее, его задачам и перспективам развития. Предварительная дата проведения — 23 мая.

Информация о запланированных научно-методических мероприятиях ТОКМ публикуется в еженедельных информационных рассылках музея. Подписаться на нее можно отправив письмо с указанием организации и контактного лица по адресу lana.asol@mail.ru с пометкой в теме сообщения «Методическая рассылка».

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