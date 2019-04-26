На майские праздники отделения «Почты России» в Томской области будут работать по специальному графику

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»

В грядущие праздники, 1 и 9 мая, объявлены выходными для всех отделений почтовой связи. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется, сообщает пресс-служба УФПС Томской области-филиала ФГУП «Почта России».

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, 2 и 10 мая отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – по режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

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