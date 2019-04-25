В Колпашевском районе заработала паромная переправа

25 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Колпашевском районе Томской области начала работу паромная переправа после прохождения ледохода на Оби, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Регулярные перевозки паромы Томской судоходной компании начинают с сегодняшнего дня, 25 апреля. Однако первое время они будут курсировать до левого берега по удаленному маршруту», — сообщил глава Колпашевского района Андрей Медных.

На сайте муниципалитета отмечается, что движение по маршруту НГСС-Озёрное будет осуществляться с 5.00 до 23.00 по специальному графику.

«Накануне паромы уже выполнили пробные рейсы, для чего была организована работа по очистке причалов от навалов льда», — отметил Андрей Медных.

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