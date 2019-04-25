Томичей приглашают на общегородской субботник

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru/pgs/a8h

Томичей приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится в субботу, 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Советском районе Томска на общегородскую уборку выйдут более 2000 томичей.

Работники Городского сада наведут порядок на ул.Советской, пр.Герцена и в пер.Спортивном. Коллектив администрации Советского района Томска будет белить деревья, убирать мусор и прошлогоднюю листву в Академгородке на ул. 30 лет Победы. Здесь же будут трудится сотрудники ФГУП ЖКХ ТНЦ СО РАН, которые побелят стволы деревьев и соберут мусор вдоль пр.Академического.

12 УК и ТСЖ, 14 ТОСов выйдут на уборку во дворы по ул.Герцена, Сибирской, Льва Толстого, 1-й Заречной, Заварзинской, Дзержинского, Тальниковой, Лебедева, Челюскинцев, Алтайской, Енисейской, Елизаровых, пр.Комсомольского. В субботнике примут участие все общественные организации Советского района Томска — активные томичи наведут уборку на общегородских территориях: парках и скверах района.

В «санитарную пятницу» три крупных предприятия — Горсети, ГРЭС-2 и ТВК выведут свои коллективы на уборку территории и близлежащих улиц. Сотрудники Горсетей будут прибирать ул. Шевченко на участке от ул.Елизаровых до ул.Ломоносова.

Активно откликнулись на призыв мэра Томска принять участие в субботниках и коллективы сферы потребительского рынка. Очищать Томск от мусора будут сотрудники Городского сада, а также представители свыше 200 объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

Подробную информацию о субботнике можно узнать здесь.

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