Томскую «Монстрацию» перенесли на старейшую улицу города

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

Комитет общественной безопасности администрации Томска предложил организаторам местной «Монстрации» новое место проведения — улицу Бакунина — взамен ранее согласованного парка имени Геннадия Ворошилова (участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза) на улице 5-й Армии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на организатора мероприятия Ирину Сонич.

«Сначала предложили ходить вокруг и около стадиона, который по соседству со сквером Ворошилова, но нас этот вариант не устроил — я настояла на том, чтобы предложили другие. Предложили улицу Бакунина, мы согласились», — сказала Ирина Сонич агентству «Интерфакс-Сибирь» в среду.

По ее словам, организаторы ранее просили разрешить выйти «Монстрации» на улицу Бакунина, но в мэрии указывали на возможные проблемы с проведением.

«Сейчас же никаких проблем с территорией не возникло, судя по всему. Улицу перекроют на время шествия. Мы планируем несколько раз пройтись по улице от Бакунина, 21 и закончить акцию, не доходя до Музея истории Томска», — добавила Ирина Сонич.

Ранее сообщалось, что администрация Томска согласовала проведение молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала — «Монстрации» — в парке имени Г.Ворошилова в спальном районе города.

В среду мэр Томска Иван Кляйн, выступая с ежегодным отчетом перед гордумой, высказал мнение, что «парк героя — не то место, где надо проводить «Монстрацию». Он пообещал через городской комитет общественной безопасности предложить организаторам акции другое место проведения.

В Томске «Монстрация» пройдет во второй раз. В 2018 году ее проводили в сквере на улице Высоцкого — в районе промзоны на северной окраине города, так как организаторам отказали в согласовании маршрута по городу. Участники мероприятия были вынуждены ходить с плакатами по кругу.

Парк имени Г.Ворошилова в Томске располагается в Томске на улице 5-й Армии (спальный район на севере города). Свое имя парк получил в 2012 году в честь проживавшего в этом районе ветерана. В 2017 году в парке прошла реконструкция за 13 млн рублей.

Улица Бакунина в Томске считается самой старой в городе. Она возникла в XVII веке после застройки части дороги из Томского острога на Юрточную гору (холм, до основания Томска заселенный коренными народами Сибири).

Современное название улица получила в 1927 году в честь известного революционера-анархиста Михаила Бакунина.

До 1917 года в домах на улице располагались мелкие производства, различные мастерские, представительство Северного стекольно-промышленного общества, ресторан, пожарное депо, каланча пожарной части, полицейское управление, бакалейный магазин, прачечная.

В настоящее время на улице Бакунина располагаются жилые деревянные и деревянно-кирпичные дома, представляющие историческую ценность, а также католическая община и офисные здания.

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