Томичей приглашают на мастер-класс по приготовлению пасхи и декупажу яиц

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 28 апреля, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова (пр.Ленина, 75) пройдут кулинарные мастер-классы, приуроченные к Пасхе.

Как сообщают организаторы, гостей праздника ждут мастер-классы по декупажу яиц, изготовлению свечи, пасхального зайца и традиционного праздничного угощения — творожной пасхи (от компании «Деревенское Молочко».

Также в музее томичей познакомят с традиционными пасхальными забавами, выступление фольклорных коллективов и квест.

Мероприятие будет проходить с 12.00 до 14.00.

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