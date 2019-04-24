18+
18+

Томичей приглашают на мастер-класс по приготовлению пасхи и декупажу яиц

Конкурсы и акции, Томские новости, Томский областной краеведческий музей, мастер-классы пасха декупаж празднование программа мероприятий красить яйца как красить краска Томичей приглашают на мастер-класс по приготовлению пасхи и декупажу яиц

В воскресенье, 28 апреля, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова (пр.Ленина, 75) пройдут кулинарные мастер-классы, приуроченные к Пасхе.

Как сообщают организаторы, гостей праздника ждут мастер-классы по декупажу яиц, изготовлению свечи, пасхального зайца и традиционного праздничного угощения — творожной пасхи (от компании «Деревенское Молочко».

Также в музее томичей познакомят с традиционными пасхальными забавами, выступление фольклорных коллективов и квест.

Мероприятие будет проходить с 12.00 до 14.00.

Тэги/темы: