В томскую колонию пытались перебросить 16 сотовых телефонов

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Накануне вечером, 24 апреля, в Томске сотрудники ИК-3 пресекли попытку переброса 16 сотовых телефонов на территорию режимного учреждения, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Двух 22-летних жителей Северска задержали около 22.30. Один из них отбывал наказание в этом учреждении за незаконный оборот наркотиков и освободился в октябре прошлого года, у другого - две условные судимости за кражи. Они пытались перебросить на режимную территорию 16 сотовых телефонов, упакованных в два свертка. Посылки предназначались приятелям, отбывающем наказание в учреждении.

Оперативные сотрудники подготовили материалы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.12 КоАП РФ, для направления в Мировой суд.

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