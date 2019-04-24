Томичи пробегут «Милю мира» в День Победы

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В День Победы томичей приглашают принять участие в традиционном легкоатлетическом пробеге «Миля Мира» от Лагерного сада до главного корпуса НИ ТГУ, сообщает пресс-служба мэрии.

К участию в пробеге допускаются студенты и сотрудники вузов, школьники в возрасте старше 10 лет, а также ветераны спорта.

Участники пробега до 18 лет допускаются только при наличии медицинского допуска врача. Для участия в пробеге необходимо иметь белую футболку.

Начало пробега запланировано на 9.00.

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