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Творческая сборная «Томскнефти» блестяще выступила на фестивале «Роснефть зажигает звёзды»

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Отборочный этап, на котором за путёвку в финал боролись представители 18-ти дочерних обществ компании, состоялся на прошлой неделе в Самаре.

Лучшие номера выявлялись в трёх возрастных категориях в нескольких номинациях: «Вокал» (народный и эстрадный), «Инструментальный жанр» (инструментальные ансамбли и ансамбли народных инструментов), «Хореография» (эстрадный танец и народный танец), «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (фокусы, иллюзион, клоунада, пародии, анимация, пантомима) и «Отражение» (изобразительное искусство, фотография.

Команда «Томскнефти» вернулась с самарского фестиваля с весьма внушительным «букетом» наград. Первое место в своих номинациях заняли ВИА «Рокнроллнефтегаз», ансамбли «Мускат» и «Созвездие», танцевальная пара Дарьи Антощук и Артура Хайруллина. Серебро завоевали коллективы «Русские узоры» и «Раскачина». Третье место — юная балерина Анфиса Лебедева и маленькая художница Юлия Денисова.

А ещё команда «Томскнефти» стала лидером конкурса видеороликов «Жизнь на фестивале». Проводился он в нынешнем году впервые, тем ценнее победа.

В августе победители зонального этапа отправятся в Москву, «зажигать» в финале. А ансамбль «Мускат», покоривший жюри своим творческим номером, уже получил приглашение выступить галла-концерте фестиваля на одной сцене со звёздами российской эстрады.

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