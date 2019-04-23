Проект границ исторического поселения Томска рассчитывают принять в начале мая

23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 23 апреля, состоялось заседание комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре думы города Томска, в рамках которого депутатам рассказали о ходе выполнения работ по определению исторических границ города.

Перед депутатами выступал и.о. начальника гордепартамента архитектуры и градостроительства мэрии Андрей Алексеев. Он напомнил, что в 2016 году по результатам проведения открытого конкурса департамент заключил муниципальный контракт с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Согласно документу, исполнитель проводил научно-исследовательские работы по разработке и утверждению границ Томска как исторического поселения. Когда работы были выполнены, заказчик подал в суд, ссылаясь на наличие претензий к качеству работ и срокам их выполнения. В 2017 году арбитражный суд Томской области удовлетворил требования департамента. Однако позже, в мае 2018 года, Седьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил лишь часть требований — о расторжении договора, удовлетворив встречный иск ФГУП в части взыскания с департамента архитектуры более 8 млн рублей.

«Заключением судебной экспертизы подтверждено, что работы выполнены без недостатков в полном соответствии с техническим заданием», — отметил Андрей Алексеев.

Позже президент РФ поручил обеспечить охрану объектов культурного наследия Томска как исторического поселения в срок до 31 мая. Исполняя поручение, замгубернатора по строительству и инфраструктуре утвердил дорожную карту, согласно которой 8 мая комитет по охране объектов культурного наследия Томской области должен отправить документы в Минкульт для утверждения. Заседание градостроительного совета, на котором будет обсуждаться проект границ исторического поселения Томска, запланировано на 6 мая.

В свою очередь, координатор томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мария Бокова предложила опубликовать проект границ исторического поселения Томска, чтобы общественность могла с ним ознакомиться.

«Если сейчас губернаторский совет по градостроительству, который изучает проект, примет решение без участия общественности, то потом какие-либо изменения внести уже будет невозможно», — отметила Мария Бокова.

Отвечая на предложение о публикации проекта, и.о. начальника гордепартамента сообщил, что «в ведомстве рассмотрят такую возможность».

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