В Томске открывается новое культурное пространство

23 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Команда, которая принимала участие в организации и функционировании музыкального проекта «Теория Звука» и фестиваля новой городской культуры Street Vision, создаёт новое место силы в Томске — культурное пространство FLAT.

«FLAT создан для таких же, как мы – современной и амбициозной молодёжи. Это место, где можно встречаться с друзьями, знакомиться с интересными людьми, узнавать и учиться новому, и хорошо проводить время под отборную музыку. Мы хотим сделать не заведение, в привычном понимании этого слова, а именно культурное пространство», - рассказал куратор проекта Данила Аникин.

Открытие состоится 17 мая, в историческом центре города, в здании постройки XIX века по ул. Карла Маркса, 23а. В качестве звездного гостя приедет электронный музыкальный проект Ishome (Ростов-на-Дону - Москва), а также красноярский художник Азбуниак. Работать будет сразу несколько площадок в одной. Время работы: каждую пятницу и субботу с 19:00 до 06:00.

В рамках FLAT возобновит работу киноклуб журнала «Новый Рок», известный под названием «Музыка больших экранов». Предметом изучения станут все видеоработы о музыке и сопутствующих явлениях. Показы будут сопровождаться обсуждением со зрителями.

Пространство готово принимать самые разные публичные лекции, мастер-классы, творческие и дискуссионные встречи по максимально широкому кругу вопросов. Также здесь будет работать выставочная галерея и концертная площадка.

Ночное время будет отдано танцам и диджеям. Танцевальными вечеринками займется «Теория звука». Куратор направления утверждает, что к вечеринкам регулярно будут привлекаться и другие томские промо-группы.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Кроме основных направлений в списке ожидаемых и возможных проектов воскресный дискуссионный клуб «Деревянный Томск», школа независимых комиксов от арт-группы «Дух Русской Комикс Школы», бесплатная школа диджеев, арт-маркет, шоурум с одеждой от сибирских дизайнеров и многое другое.

Также здесь будет работать бар.

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