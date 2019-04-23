Томичей приглашают на первомайское шествие

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 1 мая, в 11.00 Федерация профсоюзных организаций Томской области приглашает всех жителей региона на традиционное шествие, которое в 2019 году пройдет по проспекту Ленина от площади Ленина до площади Ново-Соборной.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на площади Ново-Соборной состоится праздничный концерт творческих коллективов региона, города и профсоюзов. Главный девиз праздника весны и труда в России — «За справедливую экономику в интересах человека труда!».

В современной России 1 Мая отмечается как Праздник весны и труда, который объединяет представителей разных поколений, профессий и народов.

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