Власти Томска согласовали проведение «Монстрации»

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: Владимир Дударев

Администрация Томска согласовала проведение молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала — «Монстрации» — в парке спального района города, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на организаторов мероприятия.

«1 мая с 11:00 до 12:00 „тусим“ в парке имени Ворошилова на улице 5-й Армии, Черемошники (спальный район на северной окраине Томска — прим.ред.). Готовим плакаты!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы планировали устроить шествие по городу, однако власти города не согласовали маршрут. Тогда активисты подали еще два уведомления, предполагающие проведение «Монстрации» в других местах, в том числе и на улице 5-й Армии.

В Томске «Монстрация» пройдет во второй раз. В 2018 году ее проводили в сквере на улице Высоцкого — в районе промзоны на северной окраине города, так как организаторам отказали в согласовании маршрута по городу. Участники мероприятия были вынуждены ходить с плакатами по кругу.

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