Томичам предлагают обсудить проект территориальной схемы обращения с отходами
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области актуализировал территориальную схему обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проект размещен на официальном сайте департамента. Обсуждение документа продлится до 31 мая 2019 года.
В территориальной схеме отражена информация о местах накопления, количестве образования всех видов отходов, контейнерном парке, местах несанкционированного размещения ТКО, схема транспортирования отходов, данные о планируемых объектах обработки, утилизации отходов и многое другое.
Документ включает в себя также электронную модель, которая содержит базу данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории региона.
Замечания и предложения в территориальную схему принимаются до 16 мая включительно по адресу: 634041, Томская область, Томск, пр. Кирова, 14, или на адрес электронной почты: sec@green.tsu.ru в письменном виде и (или) на электронном носителе.
Территориальная схема обращения с отходами формирует новую систему обращения с отходами на территории Томской области, включая поэтапный переход к раздельному накоплению и утилизации ТКО, и является обязательной для исполнения региональным оператором.