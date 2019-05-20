Томичам предлагают обсудить проект территориальной схемы обращения с отходами

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: 5.189.234.62/optimizations/

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области актуализировал территориальную схему обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проект размещен на официальном сайте департамента. Обсуждение документа продлится до 31 мая 2019 года.

В территориальной схеме отражена информация о местах накопления, количестве образования всех видов отходов, контейнерном парке, местах несанкционированного размещения ТКО, схема транспортирования отходов, данные о планируемых объектах обработки, утилизации отходов и многое другое.

Документ включает в себя также электронную модель, которая содержит базу данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории региона.

Замечания и предложения в территориальную схему принимаются до 16 мая включительно по адресу: 634041, Томская область, Томск, пр. Кирова, 14, или на адрес электронной почты: sec@green.tsu.ru в письменном виде и (или) на электронном носителе.

Территориальная схема обращения с отходами формирует новую систему обращения с отходами на территории Томской области, включая поэтапный переход к раздельному накоплению и утилизации ТКО, и является обязательной для исполнения региональным оператором.

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