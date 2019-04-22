Томичей приглашают на концерт Татьяны Стукаловой в планетарий

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: Vk.com/tomskmuseum

В среду, 24 апреля, в звёздном зале Томского планетария (пр.Ленина, 82а, стр.1) пройдет концертная программа Татьяны Стукаловой «Смотри, какое небо звёздное!».

Как сообщают организаторы, концерт посвящен Юрию Гагарину и его первому полету в космос 12 апреля 1961 года.

«В моём репертуаре стали появляться песни так или иначе связанные с космической темой. Например, „Я возьму этот большой мир“ из кинофильма „Москва-Кассиопея“, „Загадай желание“ (по первой строке которой назван предстоящий концерт), „Песня о звёздах“ из кинофильма „Про Красную шапочку“ и другие. Идея сделать целую программу песен на тему Космоса принадлежит слушателям, то есть меня прямо попросили спеть целый концерт о Космосе и звёздах. Подобрались прекрасные песни и получился атмосферный концерт Дню Космонавтики в 2018 году. И вот снова наступил апрель — месяц, когда тема Космоса особенно актуальна. Очень захотелось исполнить эту программу в самом необычном, но подходящем для неё месте — Планетарии города Томска. Все эти песни будут звучать по-особенному под куполом звёздного неба. Слушатели смогут почувствовать себя среди звёзд, а также погрузиться в свой внутренний космос», — рассказывает Татьяна Стукалова.

Начало в 19.00. Стоимость билета — 400 рублей.

Татьяна Стукалова известна как солистка фолк-группы «Таниша ветель» и других коллективов этнической музыки. Преподает вокал, финалист международного вокального конкурса «Terem-Crossover».

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