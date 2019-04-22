Домашний матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 22 апреля 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 20 апреля, в Томске прошел матч 32-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Луч», сообщается на сайте томской команды.

Победителя не удалось выявить ни в основное, ни в дополнительное время. В результате матч закончился со счетом 0:0. Напомним, прошлая встреча также закончилась ничьей, но более результативной — 2:2.

Следующий матч томская команда проведет 24 апреля в Новосибирске, где встретится с местной «Сибирью».

Тэги/темы: