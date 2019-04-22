Лучшего специалиста по охране труда выбрали в Томске

22 апреля 2019 / Томский Обзор

Сотрудник ООО «Газпром трансгаз Томск» Константин Климкин стал победителем конкурса «Лучший специалист по охране труда Томской области 2019 года», сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Второе место заняла Татьяна Ковальчук, специалист АО «Сибирский химический комбинат», третье – Егор Митряшкин, представитель ООО «Газпром трансгаз Томск».

Участие в конкурсе приняли 22 специалиста по охране труда организаций Томска, Северска, Стрежевого, Шегарского, Бакчарского, Зырянского районов: АО «Томскнефть» ВНК, АО «Сибирский химический комбинат», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Томскнефтехим», ОГАУЗ «Поликлиника №3», ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» и другие.

Конкурс состоял из двух частей – теории и практики. В ходе теоретической части конкурсанты отвечали на вопросы теста и решали ситуационные задачи. Практическая часть состояла подбора комплекта средств индивидуальной защиты для работника, оказания первой помощи, поиска нарушений норм охраны труда в химической лаборатории, расследования смоделированного несчастного случая.

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