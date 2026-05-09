В Томске прошел Парад Победы
9 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Сегодня, 9 мая, в Томске отметили День Победы возложением цветов к Вечному огню и традиционным митингом-парадом.
В церемонии в Лагерном саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур, мэр Томска Дмитрий Махиня.
После в центре города стартовал митинг-парад, в котором приняли участие колонны воинских частей и учреждений Томского гарнизона, куда вошли сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы и воспитанники Штаба Поста № 1. Замкнула шествие колонна «Бессмертного полка».
В рамках празднования Дня Победы на Ново-Соборной прошла концертная программа, открылись различные тематические интерактивные площадки.
