В Томске прошел Парад Победы

Сегодня, 9 мая, в Томске отметили День Победы возложением цветов к Вечному огню и традиционным митингом-парадом.

В церемонии в Лагерном саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Томской области Владимир Мазур, мэр Томска Дмитрий Махиня.

После в центре города стартовал митинг-парад, в котором приняли участие колонны воинских частей и учреждений Томского гарнизона, куда вошли сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы и воспитанники Штаба Поста № 1. Замкнула шествие колонна «Бессмертного полка».

В рамках празднования Дня Победы на Ново-Соборной прошла концертная программа, открылись различные тематические интерактивные площадки.

Фото: Савелий Петрушев

