Swicy: что это за гастротренд и где его попробовать в Томске

13 апреля 2026 / Томский Обзор

Swicy — (от англ. sweet, spicy) сочетание сладкого и острого, а еще новый способ «обмануть» язык и мозг, чтобы получить «безопасную» эйфорию.

Разобрались в нюансах гастротренда с экспертом и собрали подборку мест, где можно найти вкусы тренда — в материале.

Алексей

Степанов владелец сети «Дыхание вока» Сахар — это стандартно быстрый дофамин. Острое воспринимается слизистой оболочкой рта как ожог, поэтому мозг «вбрасывает» в кровь лошадиную дозу эндорфинов для обезболивания, которое не требуется, отчего появляется дополнительный эйфорический эффект. Его можно сравнить с дозой алкоголя, но без последствий — можно за руль, реакция не притупляется, похмелья нет.

Откуда родом?

Иллюстрация: Томский Обзор

Смешение сладкого с другими базовыми вкусами: соленым, кислым, горьким, пикантным уже давно известно, и вся эта палитра имеет своих любителей. Но одно контрастное сочетание особо гармонично. И хотя эксперт говорит, что такой микс существует уже давно, популярность в последнее время он приобрел благодаря социальным сетям.

— Сладкий и острый вкусы прекрасно сочетаются. Фантастически вкусна курица по-лэшаньски, которая заправляется обжаренным с сахаром чили-перцем. Соусы манго-чили, как и крафтовые сидры с такими же добавками, представлены в огромных количествах у самых разных производителей. Темный шоколад с чили-перцем достоин как минимум дегустации, — поясняет Степанов.

Первоначально такое сочетание встречается в кухнях нескольких частей света и географических регионов — Азии и Латинской Америке. Южная Корея — одна из стран, где swicy активно используется: в их традиционной пасте кочуджан соединяются сладость, ферментированный вкус и острота. Таиланд также славится балансом острого, сладкого, соленого и кислого. Супы том-ям, том-кха и рисовая лапша пад-тай знакомят именно с такими вкусами. Китайский сычуаньский соус разжигает аппетит кисло-сладкими нотками. И наконец, Индия, известная таким блюдом как карри, где добавление сладости уравновешивает жгучесть пряностей.

Чем привлекателен?

Иллюстрация: Томский Обзор

Swicy — не просто гастрономический, а психологический вкус. Острое обеспечивает выброс эндорфинов, а сладкое — серотонина. Помимо этого, выбрасывается норадреналин, который действует как нейромедиатор, связанный с реакцией возбуждения и стресса.

Сочетание сладкого и острого — это комбо, которое позволяет не только урегулировать негативные эмоции, но и ощутить спокойствие, удовольствие и счастье. А переключение внимания с одного яркого вкуса на другой не дает заскучать.

Где попробовать в Томске?

В Томске есть множество заведений, где можно попробовать азиатскую и латиноамериканскую кухню, понять, как сладость соседствует с остротой. Как утверждает эксперт, перец чили в томских заведениях начали использовать широко только с появлением мексиканской и южно-азиатской кухни, а это лет шесть-семь назад.

По словам Степанова, в городе мало точек для построения подобного тренда. Но все же есть места, в которых можно познакомиться с блюдами, сочетающими в себе остроту, сладость и не только.

— У нас [в Томске] есть мексиканские заведения, но там в основном или просто острые [вкусы], или чили с уксусом на американский манер. Есть тайская кухня в лице TomYumBar — Таиланд сочетания острого и сладкого использует активно. В «Дыхании вока» есть лапша на воке в пекинском стиле с курочкой, можно взять как с кисло-сладким соусом, так и с соусом свит чили, — рассказывает Степанов.

Tom Yum Bar

Современная паназиатская кухня

Том-ям, подается с рисом Фото: Мария Симонова, из архива издания

Супы: Том-ям (уровень остроты можно регулировать) / том-кха — мягкий вариант кокосово-сливочного с тайскими специями и травами;

Карри: Лакса — блюдо перанаканской кухни, соединяющее в себе традиции Китая, Малайзии и Индонезии;

WOK: Говядина гальби — мясо с пряным фруктовым соусом.

Kannam Chiken

Корейская курочка

Вариация сета с курицей в разных соусах Фото: vk.com/tomsk.kannam

Дегустационные сеты: Филе / бедра / крылья под соусами свит чили, медово-чесночный, BBQ;

Бургеры: Острые / сливочные / с ферментированной капустой кимчи.

Чико

Корейский стритфуд

Вариация чикена в соусе Фото: t.me/chicko_tom

Горячее: Чикен в сладко-остром соусе подается белым дайконом и чесночным соусом / курица в панировке с соусом карри и рисом;

Закуски: Кимпаб с сыром, кимчи и тунцом / креветки со сладким васаби на подушке из фунчозы, с кунжутом кимчи и лаймом.

Kimchi ramen

Раменная самообслуживания

Снэк с васаби Фото: vk.com/ramen70

Рамены: Нейтральные / сливочные / острые;

Снэки: С васаби и соусы с медовой горчицей.

Панда

Семейный ресторан

Спайси чикен Фото: vk.com/panda_vtomske

Горячее: Спайси чикен огненный / чикен чили;

Доги: Гавайский с курицей су-вид, ананасом и творожным сыром под кисло-сладким и соусом Шрирача.

Pho Tigers

Азиатская фьюжн-кухня

Разновидность супа Фо Фото: ozon.ru/club

Супы: Фо га / фо том.

Noods

Азиатский стритфуд

Бао с говядиной Фото: социальные сети Noods

Ролл-доги: С лососем и крабом с соусом сладкий чили;

Бао: С рваной говядиной и овощами с соусом терияки и арахисом чили;

Горячее: Лапша и рис с различными добавками и сладкими соусами терияки, устричным и пряной пастой том ям.

Бамбук

Ресторан азиатской кухни

Мидии с соусом спайси и тобико слева Фото: vk.com/positiveeating_tomsk

Закуски: Чукка с огурцами и спайси соусом / запеченные мидии с соусом спайси и тобико;

Горячее: Большие королевские креветки чили-гуакамоле;

Десерты: Японское мороженое Мочи с четырьмя вкусами, зефирное суфле с кокосовым сорбетом и малиновым соусом.

Текст: Александра Токарева

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».