Будущие химики и медики. Профтуры прошли в Томской области

В конце марта в Томске стартовали профориентационные туры для школьников в рамках всероссийского проекта «Больше, чем работа».

За неделю полсотни школьников из 9-11 классов Асиновского, Верхнекетского и Тегульдетского районов посетили медучреждения, предприятия химической отрасли, а также вузы, где готовят соответствующих специалистов.

Как проходили профтуры — рассказываем и показываем в нашем материале.

Знакомство с профессией

Фото: Савелий Петрушев

«Больше, чем работа» — это всероссийский профориентационный проект, участники которого могут познакомиться с различными профессиями, пройти стажировки или записаться на производственные практики на предприятиях. Там можно получить первый практический опыт, взглянув на рабочий процесс изнутри и определить для себя карьерные ориентиры.

Проект на федеральном уровне реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В Томской области за профориентационную составляющую отвечает Департамент труда и занятости населения Томской области, привлекая образовательные организации, взаимодействуя с работодателями.

Фото: Савелий Петрушев

— Особенность прошедших туров — их практическая направленность. Мы не ограничиваемся обзорными экскурсиями. Ребята могли поработать с медицинским оборудованием, поучаствовать в лабораторных экспериментах, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Это позволяет не просто узнать о профессии, а понять на деле, подходит ли она им, насколько интересна. Такой подход повышает шансы, что после окончания школы выпускник сделает осознанный выбор и в будущем вернется работать в свой район, останется в области, пополняя кадровый резерв востребованных отраслей.

Одной из ключевых задач профтуров является знакомство школьников с востребованными в регионе профессиями. На этот раз в качестве приоритетных были выбраны химическая отрасль и здравоохранение. Именно они, по словам экспертов, сегодня наиболее остро ощущают дефицит молодых квалифицированных кадров.

Будущие медики

Первая группа школьников отправилась в тур 23 марта, в Городскую клиническую больницу № 3 им. Б.И. Альперовича.

Ребят ждали не только эндоскопическое, физиотерапевтическое и отделение функциональной диагностики — участников тура пустили даже в операционное отделение! Там им показали, как проходит подготовка хирургов непосредственно перед операциями.

Профтур для будущих медиков
Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

В учебном центре экспериментальной хирургии СибГМУ им пояснили, как накладываются швы, а в знаменитом музее анатомии вуза школьники увидели, как устроено человеческое тело.

Профтур в СибГМУ
Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Будущие химики

Школьники на одном из самых инновационных химических производств страны
Фото: Савелий Петрушев

Еще одна группа школьников начала свое погружение в мир карьерного самоопределения с химического факультета ТГУ. Здесь для них подготовили несколько лекций. Первую посвятили учебному процессу, научной и волонтёрской деятельности на факультете. Студенты и аспиранты рассказали ребятам в том числе и о перспективах получения химического образования. Так, многие имеют возможность работать по будущей профессии уже со второго курса. Далее студенты могут включаться в реализацию коммерческих проектов (в том числе и собственных), делая вклад в науку.

В корпусе химического факультета ТГУ
Фото: Савелий Петрушев

Выпускники факультета рассказали о том, кем могут пойти работать химики, а молодые ученые представили собственные медицинские разработки.

Наталья
Каракчиева
доцент кафедры неорганической химии ХФ ТГУ

Для нас это не просто мероприятие, а возможность познакомиться с мотивированными ребятами. Мы ценим живой контакт: когда видишь глаза школьника, чувствуешь его интерес, можно по-настоящему оценить потенциал.

Такие встречи — ещё и важная миссия: мы даём равный доступ к качественному образованию талантливым ребятам из районов области. А совместные блоки с индустриальными партнёрами позволяют не просто показать университет, а реальные карьерные траектории: от студенческой скамьи до действующего производства.

Главный акцент в профтурах мы сделали на живое общение с теми, кто дышит химией каждый день. В программу вошли не просто лекции, а диалоги с учёными, практиками и студентами. Ребята задавали вопросы про поступление, стажировки, реальные задачи на производстве — это верный признак, что они примеряют профессию на себя.

Особенно зажгли лабораторные демонстрации и химический квиз: живой азарт, искренние эмоции. А мерч ХФ ТГУ стал не просто призом, а символом их причастности к химическому сообществу. Мы надеемся, что после формата, где можно лично пообщаться с теми, кто уже состоялся в профессии, у ребят появится желание прийти к нам снова, на дни открытых дверей, олимпиады и проектные смены.

Экскурсия в ИХТЦ
Фото: Савелий Петрушев

После лекций школьников ждали практические занятия: экскурсии по лаборатории в учебном корпусе и знакомство с ведущими промышленными партнерами вуза. В «Инжиниринговом химико-технологическом центре» им показали часть уникального производства, где синтезируются сложные химические элементы и работают выпускники, в том числе, и химического факультета ТГУ. Школьники также увидели, где создаются новые технологии производства и в каких условиях работают высококвалифицированные инженеры-химики.

— Мне очень интересна химия, я хочу узнать, как проходят все эти процессы: куда я могу поступить, кем могу устроиться. После лекций и экскурсий стало немного понятней. Тут очень интересно, сотрудники приятные, — рассказала ученица 9 класса Тегульдетской школы Мария Стельмах. — Я планирую поступать в ТГУ, но после колледжа.
Фото: Савелий Петрушев

Еще одним большим этапом профтура стало посещение производственной площадки «Томскнефтехима». Здесь ребята переоделись в спецодежду, прошли инструктаж, прокатились на автобусе по огромным производственным площадям предприятия, а затем заглянули на производство полипропилена, где им рассказали про профессию операторов технологических установок. После этого их ждал небольшой квиз и обстоятельный разговор с HR-специалистом. Он рассказал школьникам о профильных специальностях для работы в компании.

Станислав
Радимашвили
директор по управлению персоналом ООО «Томскнефтехим» (СИБУР)

Для нас участие в таких проектах — это возможность показать ребятам все разнообразие профессий в нефтехимии: от операторов технологических установок до инженеров АСУТП, от химиков до экологов. Чтобы школьники увидели: современная промышленность — это огромный выбор и перспективы.

У нас много задач, разные направления, всегда есть куда двигаться. Плюс доступ к новому, передовому. Когда участвуешь в создании продукта, пробуешь новые технологии, работаешь с современной автоматизацией — это совсем другой уровень.

Мы ждём тех, кому интересно расти и учиться новому, для кого работа становится пространством для развития. И когда у молодых людей загораются глаза, когда они уезжает с мыслью «здесь интересно, здесь можно расти» — значит, мы открыли двери не зря.«Томскнефтехим» — это место, где можно строить карьеру, развиваться и чувствовать себя частью большого дела.

На экскурсии по предприятию
Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»
Мария
Алехина
заведующая ЦОЦиГП «Точка роста» МКОУ «Тегульдетская СОШ»

ТТакие профориентационные мероприятия очень востребованы. Ребятам интересны именно интенсивы.

Мы видим это по собственным мероприятиям, например, когда ходили в автосервис, пекарню, полицию, видно, что детей вдохновляет, когда они могут что-то потрогать руками, напрямую пообщаться с самими работниками, узнать нюансы их работы. Это очень полезно.

Участники тура на химический факультет были рады, что в программу включили не только вуз, но и завод. Ребята увидели, что химик — это не тот, кто сидит в непонятной лаборатории. А здесь крутые инженеры, у них классный офис, ты видишь горизонт развития!

Но в отрасли нужны не только химики: одна девочка заинтересовалась, когда узнала, что на предприятии можно работать сварщиком, кто-то увлечен темой HR — хочет общаться с людьми.От поездки в СИБУР дети остались в восторге: они узнали, что завод — это необязательно что-то страшное и несовременное. После экскурсии некоторые сразу задумались, куда поступать и будет ли возможность потом устроиться на «Томскнефтехим».

— Сегодня профориентация школьников становится одним из ключевых направлений деятельности областного департамента труда и занятости населения и кадрового центра «Работа России», — отметила Анна Гомозова. — Для школьников из отдаленных районов такие профориентационные туры становятся уникальной возможностью не только познакомиться с ведущими вузами и предприятиями, но и получить практические навыки, которые помогут им в будущем найти свое место в профессии.

На заседании комиссии по профориентации, которое прошло в конце марта, Гомозова подчеркнула, что, несмотря на минимальный уровень безработицы, в регионе сохраняется острый дефицит кадров во всех отраслях. По прогнозам, в течение ближайших семи лет потребность в замещении кадров составит 72,8 тысячи человек. Из них почти 80% — это необходимость замены выбывающих пенсионеров, а 20% — новые рабочие места. В среднем ежегодно экономике требуется около 10,4 тысячи новых специалистов.

Около 70% выпускников уезжают в родные города и страны, и только 30% остаются в Томской области, формируя кадровый резерв. Главная задача — развивать систему профориентации и сохранить молодёжь в регионе. Для этого планируется активнее работать с вузами, в том числе по целевому набору студентов для отраслей, испытывающих наибольшую потребность в специалистах.

Фото: Савелий Петрушев

