Будущие химики и медики. Профтуры прошли в Томской области

3 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В конце марта в Томске стартовали профориентационные туры для школьников в рамках всероссийского проекта «Больше, чем работа».

За неделю полсотни школьников из 9-11 классов Асиновского, Верхнекетского и Тегульдетского районов посетили медучреждения, предприятия химической отрасли, а также вузы, где готовят соответствующих специалистов.

Как проходили профтуры — рассказываем и показываем в нашем материале.

Знакомство с профессией

«Больше, чем работа» — это всероссийский профориентационный проект, участники которого могут познакомиться с различными профессиями, пройти стажировки или записаться на производственные практики на предприятиях. Там можно получить первый практический опыт, взглянув на рабочий процесс изнутри и определить для себя карьерные ориентиры.

Проект на федеральном уровне реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В Томской области за профориентационную составляющую отвечает Департамент труда и занятости населения Томской области, привлекая образовательные организации, взаимодействуя с работодателями.

— Особенность прошедших туров — их практическая направленность. Мы не ограничиваемся обзорными экскурсиями. Ребята могли поработать с медицинским оборудованием, поучаствовать в лабораторных экспериментах, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Это позволяет не просто узнать о профессии, а понять на деле, подходит ли она им, насколько интересна. Такой подход повышает шансы, что после окончания школы выпускник сделает осознанный выбор и в будущем вернется работать в свой район, останется в области, пополняя кадровый резерв востребованных отраслей.

Одной из ключевых задач профтуров является знакомство школьников с востребованными в регионе профессиями. На этот раз в качестве приоритетных были выбраны химическая отрасль и здравоохранение. Именно они, по словам экспертов, сегодня наиболее остро ощущают дефицит молодых квалифицированных кадров.

Будущие медики

Первая группа школьников отправилась в тур 23 марта, в Городскую клиническую больницу № 3 им. Б.И. Альперовича.

Ребят ждали не только эндоскопическое, физиотерапевтическое и отделение функциональной диагностики — участников тура пустили даже в операционное отделение! Там им показали, как проходит подготовка хирургов непосредственно перед операциями.

Профтур для будущих медиков

В учебном центре экспериментальной хирургии СибГМУ им пояснили, как накладываются швы, а в знаменитом музее анатомии вуза школьники увидели, как устроено человеческое тело.

Будущие химики

Еще одна группа школьников начала свое погружение в мир карьерного самоопределения с химического факультета ТГУ. Здесь для них подготовили несколько лекций. Первую посвятили учебному процессу, научной и волонтёрской деятельности на факультете. Студенты и аспиранты рассказали ребятам в том числе и о перспективах получения химического образования. Так, многие имеют возможность работать по будущей профессии уже со второго курса. Далее студенты могут включаться в реализацию коммерческих проектов (в том числе и собственных), делая вклад в науку.

Выпускники факультета рассказали о том, кем могут пойти работать химики, а молодые ученые представили собственные медицинские разработки.

Наталья

Каракчиева доцент кафедры неорганической химии ХФ ТГУ Для нас это не просто мероприятие, а возможность познакомиться с мотивированными ребятами. Мы ценим живой контакт: когда видишь глаза школьника, чувствуешь его интерес, можно по-настоящему оценить потенциал. Такие встречи — ещё и важная миссия: мы даём равный доступ к качественному образованию талантливым ребятам из районов области. А совместные блоки с индустриальными партнёрами позволяют не просто показать университет, а реальные карьерные траектории: от студенческой скамьи до действующего производства. Главный акцент в профтурах мы сделали на живое общение с теми, кто дышит химией каждый день. В программу вошли не просто лекции, а диалоги с учёными, практиками и студентами. Ребята задавали вопросы про поступление, стажировки, реальные задачи на производстве — это верный признак, что они примеряют профессию на себя. Особенно зажгли лабораторные демонстрации и химический квиз: живой азарт, искренние эмоции. А мерч ХФ ТГУ стал не просто призом, а символом их причастности к химическому сообществу. Мы надеемся, что после формата, где можно лично пообщаться с теми, кто уже состоялся в профессии, у ребят появится желание прийти к нам снова, на дни открытых дверей, олимпиады и проектные смены.

После лекций школьников ждали практические занятия: экскурсии по лаборатории в учебном корпусе и знакомство с ведущими промышленными партнерами вуза. В «Инжиниринговом химико-технологическом центре» им показали часть уникального производства, где синтезируются сложные химические элементы и работают выпускники, в том числе, и химического факультета ТГУ. Школьники также увидели, где создаются новые технологии производства и в каких условиях работают высококвалифицированные инженеры-химики.

— Мне очень интересна химия, я хочу узнать, как проходят все эти процессы: куда я могу поступить, кем могу устроиться. После лекций и экскурсий стало немного понятней. Тут очень интересно, сотрудники приятные, — рассказала ученица 9 класса Тегульдетской школы Мария Стельмах. — Я планирую поступать в ТГУ, но после колледжа.

Еще одним большим этапом профтура стало посещение производственной площадки «Томскнефтехима». Здесь ребята переоделись в спецодежду, прошли инструктаж, прокатились на автобусе по огромным производственным площадям предприятия, а затем заглянули на производство полипропилена, где им рассказали про профессию операторов технологических установок. После этого их ждал небольшой квиз и обстоятельный разговор с HR-специалистом. Он рассказал школьникам о профильных специальностях для работы в компании.

Станислав

Радимашвили директор по управлению персоналом ООО «Томскнефтехим» (СИБУР) Для нас участие в таких проектах — это возможность показать ребятам все разнообразие профессий в нефтехимии: от операторов технологических установок до инженеров АСУТП, от химиков до экологов. Чтобы школьники увидели: современная промышленность — это огромный выбор и перспективы. У нас много задач, разные направления, всегда есть куда двигаться. Плюс доступ к новому, передовому. Когда участвуешь в создании продукта, пробуешь новые технологии, работаешь с современной автоматизацией — это совсем другой уровень. Мы ждём тех, кому интересно расти и учиться новому, для кого работа становится пространством для развития. И когда у молодых людей загораются глаза, когда они уезжает с мыслью «здесь интересно, здесь можно расти» — значит, мы открыли двери не зря.«Томскнефтехим» — это место, где можно строить карьеру, развиваться и чувствовать себя частью большого дела.

Мария

Алехина заведующая ЦОЦиГП «Точка роста» МКОУ «Тегульдетская СОШ» ТТакие профориентационные мероприятия очень востребованы. Ребятам интересны именно интенсивы. Мы видим это по собственным мероприятиям, например, когда ходили в автосервис, пекарню, полицию, видно, что детей вдохновляет, когда они могут что-то потрогать руками, напрямую пообщаться с самими работниками, узнать нюансы их работы. Это очень полезно. Участники тура на химический факультет были рады, что в программу включили не только вуз, но и завод. Ребята увидели, что химик — это не тот, кто сидит в непонятной лаборатории. А здесь крутые инженеры, у них классный офис, ты видишь горизонт развития! Но в отрасли нужны не только химики: одна девочка заинтересовалась, когда узнала, что на предприятии можно работать сварщиком, кто-то увлечен темой HR — хочет общаться с людьми.От поездки в СИБУР дети остались в восторге: они узнали, что завод — это необязательно что-то страшное и несовременное. После экскурсии некоторые сразу задумались, куда поступать и будет ли возможность потом устроиться на «Томскнефтехим».

— Сегодня профориентация школьников становится одним из ключевых направлений деятельности областного департамента труда и занятости населения и кадрового центра «Работа России», — отметила Анна Гомозова. — Для школьников из отдаленных районов такие профориентационные туры становятся уникальной возможностью не только познакомиться с ведущими вузами и предприятиями, но и получить практические навыки, которые помогут им в будущем найти свое место в профессии.

На заседании комиссии по профориентации, которое прошло в конце марта, Гомозова подчеркнула, что, несмотря на минимальный уровень безработицы, в регионе сохраняется острый дефицит кадров во всех отраслях. По прогнозам, в течение ближайших семи лет потребность в замещении кадров составит 72,8 тысячи человек. Из них почти 80% — это необходимость замены выбывающих пенсионеров, а 20% — новые рабочие места. В среднем ежегодно экономике требуется около 10,4 тысячи новых специалистов.

Около 70% выпускников уезжают в родные города и страны, и только 30% остаются в Томской области, формируя кадровый резерв. Главная задача — развивать систему профориентации и сохранить молодёжь в регионе. Для этого планируется активнее работать с вузами, в том числе по целевому набору студентов для отраслей, испытывающих наибольшую потребность в специалистах.

