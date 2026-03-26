«Томский перекрёсток» — пересечение судеб»: 20-летняя история фестиваля авторской песни
Первый фестиваль «Томский перекрёсток» прошёл на Семейкином острове в 2003 году. Это был летний слёт любителей бардовской песни: палатки, костры, гитары и люди. В 2026 году фестиваль состоится в 24-й раз.
О том, как изменился фестиваль за 20 лет и о томском сообществе авторской песни — в интервью с директором дома культуры «Томский перекрёсток», Владимиром Кондратьевым.
Сохранить и приумножить
История авторской песни в Томске насчитывает более полувека — от первых студенческих слётов в 1960–1970-х до расцвета в 1980-х и спада в 1990-х. Подробно об этом мы уже рассказывали в большом материале с Константином Мыльцевым и Владимиром Барсуковым: «Снежинка над костром. Мыльцев, Барсуков и Кондратьев об истории бардовского движения в Томске».
В начале 2000-х бардовское движение получило новый импульс. В 2003 году на Семейкином острове прошёл первый фестиваль «Томский перекрёсток» — под открытым небом с палатками, кострами и гитарами. А в 2007 году открылся одноимённый ДК, первый в России с уклоном в авторскую песню. Это позволило «Перекрёстку» стать круглогодичным проектом с концертами, конкурсами и кружками.
Владимир Кондратьев занял должность директора ДК в 2014 году. «Начальник управления культуры Лидия Левицкая сказала мне тогда: „Твоя задача — сохранить и приумножить все, что там происходит“», — вспоминает Владимир.
Бэкграунд Кондратьева связан с классической музыкой. Погружаться в мир местных авторов-исполнителей пришлось самостоятельно. Первый личный контакт Владимира с «Перекрёстком» случился еще до директорства — примерно в 2005 году. Тогда он был студентом и играл в джазовом коллективе «Рэгтайм», который пригласили выступить на фестивале.
Погода была ужасной: дождь со снегом, ветер. Мы искренне не понимали, куда едем — в такую погоду фестивали не проводят. Но когда приехали, увидели множество людей, палатки, радостные лица. Никого не испугала недружелюбная погода. Фестиваль не отменили. Я впервые познакомился со сообществом, которое ничем нельзя испугать — ни плохой погодой, ни завываниями ветра, — говорит Кондратьев.
От самодельной сцены до онлайн-трансляций
В нулевых фестивальная поляна на Семейкином острове выглядела как туристический кэмпинг: сцена из сбитых досок, тенты, сделанные своими руками, гости самостоятельно организовывали себе место для палаток.
Одной из первых задач Владимира стало развитие инфраструктуры. «Мы начали работать над тем, чтобы сделать его (фестиваль) более респектабельным и удобным для посетителей», — говорит он. С тех пор фестивальная поляна сильно преобразилась: построили три сцены, появилась нормальная дорога, электричество, вода. Непопулярная локация левого берега города стала одной из визитных карточек Томска: вечерние концерты на малой сцене у воды, вид на городские огни, романтичная атмосфера, которую многие томичи теперь ассоциируют именно с «Перекрёстком».
В творческом плане вектором Кондратьева стало масштабирование проекта — он начал привозить в Томск именитых артистов федерального уровня. «Для меня было важно привлечь в жанр авторской песни людей из других направлений. Я начал выстраивать программы так, чтобы расширить музыкальные краски фестиваля», — говорит Владимир. Так в 2018 году появился проект «Симфония менестрелей», в рамках которого барды выступают в сопровождении Томского академического симфонического оркестра.
В 2019 году «Томский перекрёсток» был на пике — количество гостей достигло семь тысяч за три дня. В 2020 пандемия не остановила команду: ковидный «Перекрёсток» прошёл в онлайне, фестиваль снимали в Доме культуры на камеру 360 градусов. «Теперь мы используем видеотрансляцию на каждом фестивале, это позволяет дотянуться до тех, кто не смог приехать лично. Очень приятно, когда звонят из Санкт-Петербурга, Новосибирска и говорят: «Мы сейчас в онлайне смотрим, передаём приветы», — рассказывает Владимир.
Дружба поколений
Сообщество «Томского перекрёстка» — это не просто зрители и артисты, а большая разновозрастная семья с разными интересами. Родственники и друзья авторов-исполнителей, поклонники бардовской песни, любители туризма. По словам Владимира, на фестиваль приезжают не только те, кто живёт авторской песней, но и те, кто просто готов открыться чему-то новому.
Томский перекрёсток — это пересечение судеб, семей, друзей. Место для встречи единомышленников или того, чтобы подружиться с новыми людьми. Есть семьи, кто приезжает к нам много лет, и их дети буквально выросли на фестивале. У нас даже проходила свадьба на фестивальной поляне, что делает её (поляну) местом рождения новой семьи, — говорит Кондратьев.
Чтобы бардовское движение не угасало, Дом культуры уже 16 лет проводит конкурс «Апрельский дебют» — для детей и молодёжи до 35 лет. Победители получают возможность выступить на фестивале вместе с известными «взрослыми» авторами. «Мы связываем возрастные сообщества, — объясняет Кондратьев. — Дружба поколений — это наша стратегия».
Молодые исполнители сильно отличаются от старших. «Их музыкальный уровень очень высокий, — отмечает Владимир. — Владение инструментом, голосом — на высоте. Они активно берут онлайн-уроки, учатся у частных педагогов, ставят себе планку выше, чем раньше».
При этом жанр меняется: к классической авторской песне добавляются другие инструменты и формы, элементы джаза или классики. «Я считаю, что проникновение других жанров — это неизбежно. И это нормально. И появление, например, пластинки Владимира Высоцкого и джазового оркестра Гараняна — как раз пример того, что бардовская песня может существовать с другим жанром и не потерять содержание, что самое важное», — рассуждает Кондратьев.
Часто говорят, что бардовская песня — это бородатые мужики в свитерах. Но это устаревший стереотип, который не имеет никакого отношения к реальности, — подчёркивает Владимир. — Я и моя команда делаем всё возможное, чтобы его разрушить.
В 2026 году фестиваль пройдёт в 24-й раз, на своем историческом месте — Семейкином острове. «Перекрёсток» готовит масштабную музыкальную программу с большими и малыми форматами, которая будет интересна самым разным посетителям.
Три дня фестиваля дают людям возможность прожить жизнь совершенно по-другому здесь и сейчас. То, о чем мы все мечтаем находясь в трудах и заботах, — говорит Владимир.
Текст: Катерина Станиславская
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».