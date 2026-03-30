Время выбирать лучших. В «Томскнефти» стартовал конкурс профессионального мастерства

30 марта 2026 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Хорошо, когда работа приносит стабильность и доход, но еще лучше, когда она дает возможности для роста и самореализации. А один из лучших способов зафиксировать свой прогресс — посоревноваться с коллегами.

Именно такое соревнование стартовало в марте в «Томскнефти» — региональный отборочный этап конкурса «Лучший по профессии». Как он проходит — рассказываем в нашем материале.

Теория и практика

На этот раз конкурс в акционерном обществе проходит в восьми номинациях. В апреле своё мастерство будут демонстрировать электрогазосварщики, трубопроводчики, слесари-ремонтники и даже целые аварийно-спасательные звенья. А в марте выступили операторы по добыче нефти и газа, обезвоживающих и обессоливающих установок, слесари по ремонту технологических установок, машинисты насосных станций.

Всем им предстояло два конкурсных этапа. Первый — теоретический — проходил в формате тестирования. Участникам требовалось ответить на 40 вопросов, связанных с их непосредственной профессиональной деятельностью, а также регламентами работы, включающими промышленную безопасность и знания основ оказания первой помощи.

Теоретическую часть конкурса готовили наставники и эксперты, которые продолжат тренировать победителей регионального этапа.

— Участие в конкурсе — это очень хорошая мотивация. И не только материальная. Благодаря конкурсу ты можешь показать себя, вырасти профессионально, — отметил Евгений Митрофанов. Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Уровень конкурса очень высокий. Рядом были достойные конкуренты, настоящие профессионалы своего дела, у которых есть чему поучиться. Горжусь своим результатом и тем, что смогу представить свой коллектив, предприятие и регион на конкурсе профмастерства общекорпоративного уровня. Для меня это честь. Буду стремиться к высокому результату, — поделился впечатлениями победитель регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» Евгений Митрофанов.

Второй этап — практический. Для его успешного прохождения участникам предстояло выполнить несколько заданий. Экспертное жюри, в состав которого вошли руководители профильных производств, оценивали как саму работу, так и ход ее выполнения.

— Практическое задание такое же, которое будет и на следующем уровне конкурса. Есть специальная ведомость, где прописано, что нужно говорить, что делать. По ней жюри и оценивало конкурсантов: все ли они сделали по правилам, соблюдали ли меры безопасности, — отметила начальник отдела по мотивации персонала и оплате труда АО «Томскнефть» ВНК Светлана Бабурина.

Одним из нововведений регионального конкурса в этом году стала предварительная подготовка будущих участников. В каждом цехе заранее выбрали тех, кто будет бороться за звание лучшего на уровне «Томскнефти».

Всего в конкурсе на региональном этапе примут участие 25 человек. И восемь из них — чемпионы каждой из номинаций — будут отстаивать честь общества на общекорпоративном этапе профсостязаний.

— Многими движет жажда победы, они хотят быть лучшими. Некоторые стремятся к карьерному росту — и опыт показывает, что успешное выступление на конкурсе профессионального мастерства этому способствует, — отметила Светлана Бабурина. — Когда человек победил в конкурсе, его замечают и могут назначить, например, технологом или предложить перейти в управленческий аппарат.

Финальный раунд

Победителям первого этапа конкурса предстоит пройти всестороннюю подготовку, чтобы достойно представить Общество на корпоративном уровне в конце лета.

— Подготовка длится с середины мая до середины августа. И за это время участники проходят комплексную «прокачку», — рассказывает Светлана Бабурина. — Занятия устраиваем в учебном центре «Томскнефти», где победителей этапа готовят сразу всей командой. Участников ждут лекции и практические занятия на учебной площадке. В итоге после подготовки мы получаем специалистов уже совсем другого уровня.

«Лучший по профессии» - не просто конкурс. Это индикатор того, насколько предприятие ценит человеческий капитал. Мотивация, поддержка и развитие персонала – часть корпоративной культуры «ННК» и «Газпром нефти». И «Томскнефть» придерживается этой политики. Ведь залог успеха компании – профессионализм её команды.

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

