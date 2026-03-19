Ученый, стрелок и кожевник. История одного исследователя из Томска
Он настраивает приборы, слушающие шепот атмосферы, и считает очки, летящие в мишень. Изучает болота, шьет сумки из кожи и верит, что главное — желать добра Вселенной.
Его зовут Артыш Сат. Он ученый, стрелок и кожевник.
Артыш Сат — младший научный сотрудник Лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатологических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) и студент магистратуры кафедры природопользования ТГУ. За его плечами более 70 поездок по девяти регионам Сибири: в общей сложности более 35 тысяч километров по различным дорогам, вдали от городов и поселков.
Он, как часть команды томских метеорологов, проводит исследования на Васюганских болотах, где расположен один из основных научных стационаров ИМКЭС СО РАН.
— Здесь ведется мониторинг парниковых газов и метеорологических величин. В условиях глобальных изменений климата необходимо знать, сколько газов выделяется, а сколько поглощается в той или иной экосистеме, — поясняет Артыш.
Как младший научный сотрудник института, магистрант Сат участвует в масштабной работе по изучению атмосферного электричества на юге Сибири. Он входит в научную группу, которая совершает экспедиции в труднодоступные и малоизученные регионы, такие как Чуйская котловина и долина реки Катуни в Республике Алтай, отроги Салаирского кряжа в Кемеровской области, а ранее — в Тувинскую котловину, на плато у массива Монгун-Тайга (Тыва), Тункинскую котловину и оз. Байкал (Бурятия). В его задачи входят измерения ключевых атмосферно-электрических и метеорологических величин. Эти данные необходимы, чтобы понять, как местность и погода влияют на электрическое состояние атмосферы, и в перспективе — разработать методы прогнозирования опасных атмосферных явлений.
Хотя должность Артыша в институте звучит как «младший научный сотрудник», в полевых условиях она распадается на десяток других. Он участвует практически во всех экспедициях лаборатории либо как один из главных организаторов, либо частично руководит процессом.
— Так как я вожу машину, без меня практически всегда никто не уезжает: водитель вездеходной техники, в частности, снегоболотохода. То есть, два в одном — ученый, инженер, еще водитель и какой-нибудь, условно, подсобный рабочий, вплоть до электросварщика. Помимо науки, на стационаре хватает и работы по хозяйству, где я нахожу применение своим другим навыкам и умениям. Если в лаборатории я кому-то нужен, они мне звонят сразу: «Ты в институте? Нет? Придешь, не придешь?» Если какая-то срочная работа появляется — меня зовут.
Жизнь в экспедициях насыщена: иногда оборудование приходится ремонтировать прямо в поле, ночевать в палатках.
— В нетронутых человеком местах время будто замедляется, сохраняя эти земли в первозданном виде, — рассказывает Артыш. — С помощью вездеходов добираемся вглубь болот, где расположено наше измерительное оборудование.
Там, где почти не ступала нога человека, идут исследования с отбором проб воды и растений. Цель ученых — зафиксировать жизнь природы в ее тончайших проявлениях.
— Утром, днем, вечером, во время дождя, во время солнца, во время тумана — это все влияет, — объясняет Артыш. — Наше оборудование оснащено приборами, которые способны улавливать мельчайшие изменения с высокой частотой измерений.
Наука для Сата — это поиск взаимосвязей в, казалось бы, обычных явлениях.
— Например, откуда в реке взялась большая вода, если дождей не было? Может, дамбу прорвало где-то выше? К примеру, если не проверить, можно прийти к ошибочному выводу, что причина — подземные воды, — говорит Артыш.
Именно для таких проверок и нужно организовывать экспедиции. Недостаточно строить теории, сидя в кабинете. И зачастую, находясь по колено в болотной воде, удается найти ту самую первопричину. Зимой полевая наука на болотах засыпает под снегом. Начинается другой этап — камеральный, объясняет Артыш Сат. С ноября по апрель его рабочий день перемещается за компьютер. Данные, собранные за короткое сибирское лето, нужно очистить, перепроверить и осмыслить.
Зима — это время для погружения в цифры, написания статей и отчётов. Так готовится почва для новых экспедиций.
— Ученый должен показывать результат. В конце года каждый сдает отчет: сколько публикаций, статей, конференций. Все учитывается.
Сейчас один из кабинетов Артыша напоминает смесь лаборатории и музея с различными приборами.
— Хотелось бы навести здесь порядок, но многие вещи состоят на учете, так что, просто так от них не избавиться.
Здесь же хранится лук со стрелами — еще одно увлечение молодого ученого. Первое знакомство с луком было почти случайным:
— На семейной спартакиаде в 2021 году сестра, действующий мастер спорта, принесла тувинский традиционный лук. Тогда я попал в две цели из трёх и занял первое место. Потом пришёл в клуб в Томске на пробное занятие... и с тех пор занимаюсь. Ровно через год я выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Занятие затянуло его настолько сильно, что в первые пару месяцев Артыш сидел до глубокой ночи, изучая основы стрельбы — смотрел видео и пособия в интернете.
— Стрельба нравится самим процессом, и, само собой, результатами, которые получаются при хорошей стрельбе. И сложностью самого оборудования, и техникой исполнения выстрела, и контингентом, который вовлечен в стрельбу из лука — это такие же увлеченные интересные люди, с которыми приятно общаться.
Для него стрельба не просто спорт, а особое физическое и эмоциональное состояние.
— Стреляют на свежем воздухе, и неважно, какая погода: жара +30 или дождь, туман, ветер. Кто справится, кто поймает момент, кто попадет — тот и выигрывает.
Самые сильные впечатления — от уровня соревнований:
— На чемпионатах страны и округа стрелял в одном ряду с чемпионами России, Европы, Азии, там были даже олимпийские призёры. Это что-то с чем-то, всегда волнительно, всегда сильные эмоции. После таких стартов — много положительных впечатлений и уверенности. Участие очень сильно закаляет. Дома тренироваться с самим собой, без сильных спортсменов — бесполезно. Особого эффекта не даст, — рассказывает Сат.
С 2023 года Артыш возглавляет судейскую бригаду в ежегодном турнире по стрельбе из лука, приуроченном к празднику-традиции «Дня Академгородка». В личном зачете пока пауза, но ученый уверен, что совсем скоро снова возьмет в руки лук и стрелы.
Помимо спорта и науки, Артыш Сат занимается кожевенным делом. К этому мастерству он пришел неслучайно — тоже через стрельбу.
— Человек, увлеченный таким индивидуальным видом [спорта], рано или поздно начинает совершенствовать и себя, и свой инвентарь. Логика мастера проста: увидел — захотел — сделал сам. Спустя год [занятий стрельбой из лука] начал присматриваться к стрелкам высокого уровня. У всех, как на подбор, был кожаный колчан японского производства. Подумал: «Хочу такой же, но сделаю своими руками». Это стало началом нового увлечения — кожевенного мастерства, которое тоже полностью меня поглотило настолько, что перестал спать по ночам какое-то время.
Несмотря на такое разнообразие увлечений, Артыш успевает еще и учится. Но на недостаток времени он не жалуется:
Учеба в магистратуре, конечно, очень перенасытила мой график, — признается Артыш, — в середине прошлого года я работал на полставки в институте и получалось и дартс совмещать, и стрельбу из лука — чуть ли не каждый день ездил занимался. Потом на полную ставку начал работать, еще учеба добавилась. Хорошо, что соревнования по выходным, в субботу или воскресенье.
А совсем недавно Артыш Сат достиг новой высоты, получив награду как стипендиат России. После окончания магистратуры он собирается поступить в аспирантуру и в дальнейшем расти как научный работник института.
Текст и фото: Софья Сирота
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».