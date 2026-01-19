Крещенские купания в минус 30 в Томске — 2026
19 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Сегодня, 19 января, в Томске прошли традиционные крещенские купания.
В этом году главная городская иордань была организована на правом берегу Томи рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля.
На Томи оборудовали купели с деревянными сходнями. Рядом установили палатки для переодевания с полами, выстланными сеном, и ограждение от ветра из елей.
