Светский раут, тату-салон в планетарии и перформанс: «Ночь искусств»-2025 в Томске

30 октября 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Где ещё можно за один вечер попасть на светский раут, побывать в аристократическом особняке, увидеть симфонические танцы и заглянуть в планетарий на фаер-шоу? Только в Томске — на «Ночи искусств»!

Собрали афишу традиционной осенней акции, чтобы вы точно знали, куда идти в эти длинные выходные.

Томский областной краеведческий музей

Краеведческий музей к нынешней «Ночи искусств» приготовил для своих гостей интересные экскурсии, авторские программы, мастер-классы, фотозоны, киновикторину и даже перформанс.

На постоянной выставке, посвященной животному миру Томской области, вечером 1 ноября будет работать программа «Животные — герои наличников»; также здесь состоится авторская экскурсия от кандидата исторических наук Татьяны Назаренко «Животные в фольклоре». В колонном зале пройдет медиация Марины Лоскутовой «Любовь, что движет Солнце…». На выставке «Сердце сибирского тыла: Томск в годы войны» можно будет послушать экскурсию от доктора исторических наук Валерия Уйманова, а на выставке антикварной мебели — получить консультацию художника-реставратора по мебели Анатолия Кандинского.

Литературный перформанс для гостей, посвященный 145-летию поэтов Серебряного века Андрея Белого и Саши Черного, приготовил актер Томского ТЮЗа Роман Колбин вместе со своей театральной студией. Зрителям обещают захватывающие истории из жизни обоих авторов. А еще все желающие смогут поучаствовать в дискуссии, почитать стихи и обсудить, свободно ли искусство от влияния публики.

Также в этот вечер в музее будет работать фотосалон «В русском стиле», томичи смогут посмотреть дефиле Назиры Маняфовой от Центра татарской культуры, принять участие в мастер-классе по головному убору, в чайной церемонии от мастера «Чайной обители», а еще сыграть в игру «Шэнь Нун и все-все-все», посвященную героям китайской мифологии.

В фойе второго этажа будет работать кафе «Бабл ти».

Когда: 1 ноября, 18:00 — 22:00.

Стоимость билетов: 300 рублей.

Музей начала наук «Точка гравитации»

Гостям музея «Точка гравитации» в эту «Ночь искусств» предлагают понаблюдать за тем, что может получиться в результате синтеза науки и искусства. Увидеть прекрасное в шестеренках и физические законы — в радужных переливах. Разобраться, как Ломоносову, Бородину и Чижевскому удавалось сочетать увлечение поэзией и музыкой с профессиональным занятием естественными науками. А еще создать и украсить авторскую экологическую ручку во время мастер-класса.

Когда: 1 ноября, в 18:00, 19:00 и в 20:00.

Стоимость билетов: 350 рублей.

Изумрудный дом (Музей истории Томска)

Изумрудный дом 1 ноября приглашает томичей на настоящий «Светский раут». Гостям обещают «изысканный вечер с флером светских развлечений дореволюционного Томска». В программе запланированы экскурсия по особняку губернского архитектора и инженера Станислава Хомича, просмотр видов старого Томска в стереоскопе, китайская чайная церемония, популярные в прошлом в светском обществе лото и фанты. Также желающие смогут примерить на себя образ модницы из высшего света от хозяйки салона «Мадам Фламинг». Ну и, конечно, какой светский раут без мистического сеанса? Гадать будут на кофейной гуще.

Когда: 1 ноября, 18:00.

Стоимость: 1000 рублей.

Томская областная детско-юношеская библиотека

В Томской областной детско-юношеской библиотеке подготовили тематическую программу, посвященную теме разнообразия национальных традиций. Так, в воскресенье, 2 ноября, в библиотеке будет работать выставка книг и декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных народов Сибири, фотозона с традиционным национальным жилищем, предметами быта и национальными костюмами. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по созданию объемной аппликации и матрешки из цветной бумаги, плетению оберега из ниток мулине в традиционном стиле и открытки ко Дню народного единства. Также запланированы музыкальная и познавательная программы.

Подробнее о расписании мероприятий смотрите в афише.

Когда: 2 ноября, 17:00 — 20:00.

Вход свободный.

Томская областная государственная филармония

В большом концертном зале Томской филармонии поздним вечером 3 ноября планируют большой эксперимент: с помощью синтеза искусств — музыки, танца и медиа — передать ощущения от музыки и времени, когда композитор Сергей Рахманинов создавал свое последнее произведение — сюиту «Симфонические танцы». «Эта ночь соединит музыкальное богатство и благородство „Симфонических танцев“ Сергея Рахманинова с современным визуальным и хореографическим искусством», — обещают в филармонии.

Когда и где: 3 ноября, 21:00.

Стоимость билетов: 2000 рублей.

Томский планетарий

Томский планетарий подготовил для томичей программу «Космос — как мечта», особым событием которой станет торжественное открытие ассамбляжа, украсившего здание планетария и фаер-шоу на уличной площадке. А на первом этаже в этот вечер будет работать интерактивная площадка «КодТехно», где гостей ждут различные мастер-классы, знакомство с техникой управления дронами от Технопарка ТГПУ и тату-салон. В звездном зале пройдут программы «Планеты солнечной системы», «Космическая история России», «Мир, в котором мы живем». Также томичи смогут познакомиться с выставками «Тунгусский феномен» и «Взгляд во Вселенную».

С расписанием площадок можно ознакомиться на сайте Томского планетария.

Когда и где: 3 ноября, 18:00 — 21:00.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Томский областной художественный музей

«Ночь искусств» в Томском художественном музее стартует днем 4 ноября и продлится до позднего вечера. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие, независимо от возраста.

Так, для юных томичей в дневное время пройдут мастер-классы по росписи матрешки и созданию карандашницы. Для гостей постарше пройдут экскурсии по выставкам Юлии Балаш «Дома», Александра Варламова «Основа», а также по выставке Владимира Граховского. Кроме того, гостей ждут квесты и настольные игры.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте музея.

Когда и где: 4 ноября, 14:00 — 22:00.

Стоимость билетов: взрослые — 450 рублей; пенсионеры, студенты, держатели Пушкинской карты — 350 рублей; дети — 250 рублей.

Российско-немецкий дом

Российско-немецкий Дом приглашает томичей на «особенный вечер, где переплетаются эпохи, звуки и краски». Гости смогут узнать о невероятных историях и тайнах особняка купца Голованова, создать собственную сказку из песка и сделать собственными руками подарок на память на мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству.

Также в этот вечер в особняке пройдет экскурсия при свечах. Посетителей обещают провести по всем уголкам здания и рассказать о том, как в Томске появился Дом с шатром, почему он был на грани разрушения к концу ХХ века, как его удалось спасти и чем он живет сейчас.

Когда и где: 4 ноября, в 16:00; экскурсия при свечах начнется в 19:30.

Стоимость: взрослые — 650 рублей, льготный билет — 600 рублей; стоимость участия в экскурсии: взрослый билет — 350 рублей, льготный — 300 рублей.

