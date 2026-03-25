Валентина Соколова. Бухгалтер, которая помогала считать уран

25 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Семен Перепелов (дизайн проекта)

Спецпроект Люди из А-Томска Как работали, дружили и мечтали жители «почтового ящика» Томск-7

Валентина Соколова проработала главным бухгалтером на Сибирском химическом комбинате несколько десятков лет. Видела, как строился Северск и разворачивался атомный щит, а в 90-е с коллегами удержала предприятие от падения в сложные постперестроечные времена.

Как девочка из Белобородово построила успешную карьеру на одном из крупнейших предприятий советской, а потом и российской атомной промышленности, рассказываем в новом материале нашего спецпроекта.

Белобородово

Деревня Белобородово. Иллюстрация художник В. Казина, одного из жителей деревни, который по памяти сделал рисунки видов Белобородово. Фото: из фонда Музея города Северска

Валентина Соколова родилась в середине 1930-х в деревне Белобородово. Место выросло из казачьего хутора на правобережье Томи, основанного еще в 1728 г. К началу ХХ века в деревне проживало более ста семей. Белобородовцы занимались традиционным хлебопашеством, огородничеством, разведением скота, рыболовством и разными промыслами.

«Доходы жителей пополнялись благодаря работе по найму в городе, в монастыре, на нефтяном складе братьев Нобель, по перевозке грузов на тракте и на пароходных пристанях», — рассказывают в музее истории Северска.

Когда началась Великая Отечественная, все мужчины в семье — отец и два старших брата Валентины — отправились на фронт. Маленькая Валя вместе с матерью преодолевали тяготы жизни военного времени.

Мама вспоминала: было очень тяжело, голодно. Жили тем, что смогли взять с хозяйства, — рассказывает дочь Валентины Соколовой Марина. — В детстве мама каждое лето сама зарабатывала деньги: собирала землянику.

На вырученные от её продажи средства девочке покупали одежду к школе. Так и справлялись. Валя помогала маме по хозяйству и мечтала о поступлении на юридический. Но заболела и ушла на инвалидность мама. Старшекласснице пришлось оперативно приобретать профессию, отложив планы на высшее образование. Так она попала на курсы счетоводов, открытые в начале 1950-х в Томске чтобы готовить специалистов для большой атомной стройки, разворачивающейся близ Белобородово.

Валентина Соколова во время обучения на курсах Фото: из архива семьи Соколовых

После нескольких месяцев обучения 11 октября 1952 года Валя с десятью новообретенными коллегами вышла на работу в 38-й лагерь, расположенный на Чекисте. Самая младшая на курсах — да и на стройке! — она пришла на работу в школьной форме. В ней же потом заканчивала десятый класс в вечерней школе.

На службе девушка считала зарплату заключенных: сверяла то, что они получали с тем, что потратили в режимных магазинах. Однажды — уже после смерти Сталина — домашние потеряли Валентину: она не пришла ночевать. На утро оказалось, что бухгалтерам пришлось работать всю ночь: считали зарплаты накануне большой амнистии 1953 года.

Валентина Соколова и ее Трудовая книжка с первой записью 1952 года. Фото: из архива семьи Соколовых

Юная сотрудница с интересом вникала во все рабочие процессы. Когда через несколько месяцев бухгалтер уходила в декретный отпуск, за себя она оставила именно семнадцатилетнюю Валю. Так девушка выросла от счетовода до бухгалтера, а в 1957-м стала старшим бухгалтером.

Атомный проект

С началом 1950-х жизнь в Белобородово приняла иной оборот. Деревня стала местом, выбранным под строительство одного из опорных предприятий советского Атомного проекта. Здесь началось возведение объектов будущего Сибирского химического комбината и города Северска.

В архиве СХК сохранились редкие снимки времен начала строительства — например, этот, где комбинат еще только возводят. Кадров деревни Белобородово и того меньше — в фондах Северского музея есть снимок этой старинной казачьей деревушки. Фото: из архива СХК

Параллельно с карьерой, складывалась и личная жизнь старшего бухгалтера. Будущий супруг Валентины с детства жил по соседству:

У меня папа был похож на молодого Вячеслава Тихонова из фильма «Дело было в Пенькове». Я говорила: «Мам, я поняла, почему ты за него вышла замуж» — он был высокий, красивый, — вспоминает Марина Соколова.

Фотография, которую Валентина отправляла будущему мужу в армию Фото: из архива семьи Соколовых

Пара сыграла свадьбу в 1958 году. Муж Валентины тоже устроился на СХК: сначала на сублиматный завод, а затем — на ремонтно-механический, где проработал до самой пенсии.

— Папа рассказывал, что видел Берию — тот приезжал на строительство комбината. Сотрудников выстроили, Берия пролетел мимо них. Конечно, тогда это произвело впечатление, — рассказала Марина Соколова.

Молодожены Соколовы в 1950-х Фото: из архива семьи Соколовых

В 1954 г. деревня Белобородово вошла в состав города, со временем полностью растворившись в нем. В начале шестидесятых молодой семье, как и многим сотрудникам атомного проекта, вручили ключи от квартиры в Северске. Деревенский дом продали.

В 1954 г. деревня Белобородово вошла в состав города и полностью исчезла при строительстве Северска. Последние дома были снесены в конце 1970-х г.г. Фото: из фонда Музея города Северска

На комбинате

Коллектив управления СХК (Валентина Соколова — крайняя справа во втором ряду). Фото: из архива семьи Соколовых

Поработав бухгалтером на «Химстрое», главном застройщике Северска, в середине 1960-х Валентина перешла на комбинат старшим бухгалтером-ревизором. В составе ревизионной группы внутри СХК ездила по объектам, проводила учет материалов — в том числе и радиоактивных.

Как и многие их ровесники-северчане, Соколовы вели насыщенную жизнь не только на работе. В молодости посещали футбольные матчи и концерты приезжих звезд, любили выйти в ресторан. Позже, когда стали взрослее и семья выросла — родились дочки — любили с друзьями выезжать на природу: ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, устраивали походы в палатках.

— Летом мы ездили отдыхали за Коларово, там был очень красивый луг. Несколькими машинами отправлялись на Обское море, — вспоминает Марина Соколова.

Разные времена

Фото: из архива семьи Соколовых

Несколько лет Валентина Соколова замещала главного бухгалтера СХК. А в январе 1989 года тогдашний директор комбината Степан Зайцев привез из министерства приказ о её назначении на эту должность. Позади был серьезный экзамен, который устроили Соколовой главный бухгалтер министерства, его заместитель по методологии и главный бухгалтер 4-го Главка.

Коллектив Главной бухгалтерии СХК во главе с Валентиной Соколовой (по центру). Третья слева во втором ряду – старшая дочь Валентины - Светлана. Она около лет 25 проработала в расчетной группе бухгалтерии СХК. Продолжила династию «атомных экономистов» и младшая дочь Соколовой – Марина. Фото: из архива семьи Соколовых

В 90-е для СХК, как и для многих предприятий, настало сложное время. Бухгалтерии пришлось научиться работать не только с цифрами, но и держать удар другого рода.

Мама рассказывала — в тот момент у предприятий не было денег, зарплату месяцами не выплачивали — период взаиморасчетов товарами. В подразделениях были организованы магазинчики. Когда не было денег на выплату заработной платы работникам, как временную меру ввели талоны, на которые можно было что-то купить в этих магазинах, продукты в столовых. Все это требовало наладить корректный бухгалтерский учет, — вспоминает дочь Валентины Соколовой.

То, что комбинат сравнительно легко пережил тяжелый переходный период к рыночной экономике, во многом было заслугой Соколовой.

Валентина Соколова главный бухгалтер СХК в 1990-е г. Недавно было подсчитано, что в своей деятельности бухгалтер руководствуется примерно четырьмя тысячами нормативных документов. При этом чуть ли не каждый день выпускаются новые положения, идет реформирование в бухгалтерском учете. Теперь многие молодые бухгалтеры имеют по два высших образования, но и это не всегда спасает. Так что тем, кто приходит нам на смену, я не завидую. Мне проще — все-таки пятидесятилетняя привычка. Я, как это ни покажется странным, люблю свою работу. Наверное, потому, что все знаю о своем предприятии. Как врач все знает о своем пациенте, так и бухгалтеру известно, что у него на предприятии хорошо, а где имеются недостатки или просчеты. Мы ведь не только с цифрами работаем, а переживаем за наш комбинат, стараемся всеми силами ему помочь.

На пенсию Соколова решилась выйти только в 72. Заводчане регулярно приходили в гости, звали на юбилеи, праздники, организованные комбинатом и шествия ветеранов.

В 1999 году Валентине Сергеевне присвоили звание «Заслуженный экономист России». Были в ее активе и почетные грамоты «Росатома», СХК, городской администрации и Собрания народных представителей Северска, и медаль «100 лет профсоюзам России» от Федерации профсоюзов РФ. Фото: из архива семьи Соколовых

Одной из наград Соколовой стала медаль имени Луки Пачоли — престижная профессиональная награда для бухгалтеров и финансистов, названная так в честь итальянского монаха и математика XV века, заложившего основы двойной записи. Она вручается за значительный вклад в развитие учета, высокие профессиональные достижения. Фото: Томский Обзор

Коллеги отзывались о маме с теплотой, отмечали ее строгость, но при этом готовность всегда прийти на помощь. Многие благодарили за то, что она помогла с работой в сложные времена, — рассказывает Марина Соколова.

Уже через пару лет после выхода на пенсию Валентине стало не до отдыха — умерла ее старшая дочь. Остались четверо детей, двое из которых были несовершеннолетними. Их бабушка Валентина взяла под опеку и подняла на ноги с присущим ей упорством. Соколовой не стало в 2019-м. Фото: из архива семьи Соколовых

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».