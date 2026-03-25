Валентина Соколова. Бухгалтер, которая помогала считать уран
Валентина Соколова проработала главным бухгалтером на Сибирском химическом комбинате несколько десятков лет. Видела, как строился Северск и разворачивался атомный щит, а в 90-е с коллегами удержала предприятие от падения в сложные постперестроечные времена.
Как девочка из Белобородово построила успешную карьеру на одном из крупнейших предприятий советской, а потом и российской атомной промышленности, рассказываем в новом материале нашего спецпроекта.
Белобородово
Валентина Соколова родилась в середине 1930-х в деревне Белобородово. Место выросло из казачьего хутора на правобережье Томи, основанного еще в 1728 г. К началу ХХ века в деревне проживало более ста семей. Белобородовцы занимались традиционным хлебопашеством, огородничеством, разведением скота, рыболовством и разными промыслами.
«Доходы жителей пополнялись благодаря работе по найму в городе, в монастыре, на нефтяном складе братьев Нобель, по перевозке грузов на тракте и на пароходных пристанях», — рассказывают в музее истории Северска.
Когда началась Великая Отечественная, все мужчины в семье — отец и два старших брата Валентины — отправились на фронт. Маленькая Валя вместе с матерью преодолевали тяготы жизни военного времени.
Мама вспоминала: было очень тяжело, голодно. Жили тем, что смогли взять с хозяйства, — рассказывает дочь Валентины Соколовой Марина. — В детстве мама каждое лето сама зарабатывала деньги: собирала землянику.
На вырученные от её продажи средства девочке покупали одежду к школе. Так и справлялись. Валя помогала маме по хозяйству и мечтала о поступлении на юридический. Но заболела и ушла на инвалидность мама. Старшекласснице пришлось оперативно приобретать профессию, отложив планы на высшее образование. Так она попала на курсы счетоводов, открытые в начале 1950-х в Томске чтобы готовить специалистов для большой атомной стройки, разворачивающейся близ Белобородово.
После нескольких месяцев обучения 11 октября 1952 года Валя с десятью новообретенными коллегами вышла на работу в 38-й лагерь, расположенный на Чекисте. Самая младшая на курсах — да и на стройке! — она пришла на работу в школьной форме. В ней же потом заканчивала десятый класс в вечерней школе.
На службе девушка считала зарплату заключенных: сверяла то, что они получали с тем, что потратили в режимных магазинах. Однажды — уже после смерти Сталина — домашние потеряли Валентину: она не пришла ночевать. На утро оказалось, что бухгалтерам пришлось работать всю ночь: считали зарплаты накануне большой амнистии 1953 года.
Юная сотрудница с интересом вникала во все рабочие процессы. Когда через несколько месяцев бухгалтер уходила в декретный отпуск, за себя она оставила именно семнадцатилетнюю Валю. Так девушка выросла от счетовода до бухгалтера, а в 1957-м стала старшим бухгалтером.
Атомный проект
С началом 1950-х жизнь в Белобородово приняла иной оборот. Деревня стала местом, выбранным под строительство одного из опорных предприятий советского Атомного проекта. Здесь началось возведение объектов будущего Сибирского химического комбината и города Северска.
Параллельно с карьерой, складывалась и личная жизнь старшего бухгалтера. Будущий супруг Валентины с детства жил по соседству:
У меня папа был похож на молодого Вячеслава Тихонова из фильма «Дело было в Пенькове». Я говорила: «Мам, я поняла, почему ты за него вышла замуж» — он был высокий, красивый, — вспоминает Марина Соколова.
Пара сыграла свадьбу в 1958 году. Муж Валентины тоже устроился на СХК: сначала на сублиматный завод, а затем — на ремонтно-механический, где проработал до самой пенсии.
— Папа рассказывал, что видел Берию — тот приезжал на строительство комбината. Сотрудников выстроили, Берия пролетел мимо них. Конечно, тогда это произвело впечатление, — рассказала Марина Соколова.
В 1954 г. деревня Белобородово вошла в состав города, со временем полностью растворившись в нем. В начале шестидесятых молодой семье, как и многим сотрудникам атомного проекта, вручили ключи от квартиры в Северске. Деревенский дом продали.
На комбинате
Поработав бухгалтером на «Химстрое», главном застройщике Северска, в середине 1960-х Валентина перешла на комбинат старшим бухгалтером-ревизором. В составе ревизионной группы внутри СХК ездила по объектам, проводила учет материалов — в том числе и радиоактивных.
Как и многие их ровесники-северчане, Соколовы вели насыщенную жизнь не только на работе. В молодости посещали футбольные матчи и концерты приезжих звезд, любили выйти в ресторан. Позже, когда стали взрослее и семья выросла — родились дочки — любили с друзьями выезжать на природу: ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, устраивали походы в палатках.
— Летом мы ездили отдыхали за Коларово, там был очень красивый луг. Несколькими машинами отправлялись на Обское море, — вспоминает Марина Соколова.
Разные времена
Несколько лет Валентина Соколова замещала главного бухгалтера СХК. А в январе 1989 года тогдашний директор комбината Степан Зайцев привез из министерства приказ о её назначении на эту должность. Позади был серьезный экзамен, который устроили Соколовой главный бухгалтер министерства, его заместитель по методологии и главный бухгалтер 4-го Главка.
В 90-е для СХК, как и для многих предприятий, настало сложное время. Бухгалтерии пришлось научиться работать не только с цифрами, но и держать удар другого рода.
Мама рассказывала — в тот момент у предприятий не было денег, зарплату месяцами не выплачивали — период взаиморасчетов товарами. В подразделениях были организованы магазинчики. Когда не было денег на выплату заработной платы работникам, как временную меру ввели талоны, на которые можно было что-то купить в этих магазинах, продукты в столовых. Все это требовало наладить корректный бухгалтерский учет, — вспоминает дочь Валентины Соколовой.
То, что комбинат сравнительно легко пережил тяжелый переходный период к рыночной экономике, во многом было заслугой Соколовой.
Недавно было подсчитано, что в своей деятельности бухгалтер руководствуется примерно четырьмя тысячами нормативных документов. При этом чуть ли не каждый день выпускаются новые положения, идет реформирование в бухгалтерском учете. Теперь многие молодые бухгалтеры имеют по два высших образования, но и это не всегда спасает. Так что тем, кто приходит нам на смену, я не завидую. Мне проще — все-таки пятидесятилетняя привычка. Я, как это ни покажется странным, люблю свою работу. Наверное, потому, что все знаю о своем предприятии. Как врач все знает о своем пациенте, так и бухгалтеру известно, что у него на предприятии хорошо, а где имеются недостатки или просчеты. Мы ведь не только с цифрами работаем, а переживаем за наш комбинат, стараемся всеми силами ему помочь.
На пенсию Соколова решилась выйти только в 72. Заводчане регулярно приходили в гости, звали на юбилеи, праздники, организованные комбинатом и шествия ветеранов.
Коллеги отзывались о маме с теплотой, отмечали ее строгость, но при этом готовность всегда прийти на помощь. Многие благодарили за то, что она помогла с работой в сложные времена, — рассказывает Марина Соколова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».